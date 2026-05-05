Kylie Jenner u detyrua të zbardhte vetullat për 'Met Gala 2026': Po përpiqem të rikthej ngjyrën time, kjo duket tmerrësisht keq
Kylie Jenner tha se momenti i saj i guximshëm i bukurisë në Met Gala erdhi me një çmim.
Jenner zgjodhi vetulla të zbardhura për këtë rast, dhe kur erdhi koha për të lyer përsëri vetullat më vonë atë mbrëmje, gjërat nuk shkuan sipas planit.
Gjithashtu, ajo nuk mundi të ndalonte së qeshuri ndërsa pozonte me njërën vetull të zbardhur dhe njërën që i ishte rikthyer ngjyra normale.
"Vetullat e mia janë shkatërruar. Çfarë është kjo? Kjo duket tmerrësisht e tmerrshme. Po përpiqem të rikthej ngjyrën e vetullave", shkroi ajo në story-t e saj në Instagram.
Ajo u shfaq në Met Gala të mbrëmshme me një fustan tërheqës që mezi e vishte. Ajo mbante veshur një fustan Schiaparelli, pjesa e përparme e të cilit i binte poshtë trupit dhe zbulonte një korse me ngjyrë lëkure me thithka artificiale.
Foto: Kylie Jenner/Instagram
Jenner tregoi mungesën e vetullave para eventit, duke deklaruar: "Nuk kam vetulla, më uroni fat". Stilistja e saj e flokëve Rosales foli për pamjen e saj, duke thënë se fustani i saj dukej sikur po rrëshqiste poshtë dhe po bëhej një skulpturë e gjallë. Rosales tha se ai dhe artisti i grimit Ariel Tejada krijuan kombinimin e guximshëm.
"Ne as nuk provuam vetulla vetëm për të parë se sa larg mund të shkonim", tha ai. /Telegrafi/
