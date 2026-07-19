Kylie Jenner mahnit me paraqitjen e saj me bikini, prezanton koleksionin e ri
Kylie Jenner ka tërhequr vëmendjen me fotografitë e reja të publikuara në Instagram, ku shfaqet me bikini teksa prezanton koleksionin e saj më të fundit.
Themeluesja e markës Khy ndau disa momente nga seti fotografik, duke treguar modelet e reja të bikinive.
Jenner, e cila ka miliona ndjekës në rrjetet sociale, u shfaq edhe me një bluzë “Camila” me motive leopardi vintage, duke promovuar bashkëpunimin e ri mes Khy dhe Frankies Bikinis.
“Është shumë kënaqësi të hyj përsëri në botën e @francescaaiello. Nuk ka asgjë më të mirë sesa të krijosh me miqtë dhe të shikosh njëri-tjetrin duke bërë atë që duam. Jam shumë e emocionuar për raundin e dytë të @khy x @frankiesbikinis”, shkroi Jenner në një tjetër postim.
Koleksioni i ri vjen si pjesë e bashkëpunimit të saj me markën e njohur të rrobave të banjës, ndërsa fotografitë e fundit kanë marrë vëmendje të madhe nga ndjekësit e saj. /Telegrafi/