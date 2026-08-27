Kylie Jenner dëshiron të zmadhojë përsëri gjoksin: Dua që 'ato' të hyjnë në dhomë para meje
Ylli amerikan i reality show-t, Kylie Jenner, tërhoqi sërish vëmendjen e publikut me një histori rreth procedurave estetike. Këtë herë, ajo foli hapur për mundësinë e një operacioni të ri për zmadhimin e gjoksit dhe e përshkroi planin e saj me një ton të dukshëm të drejtpërdrejtë dhe humoristik.
Kylie pranoi në podkastin "Better Half With Stas and Vic" se ka kohë që mendon për zmadhimin e gjoksit.
"Dua që të jenë më të mëdhenj. E them çdo ditë. Dua që të jenë aq të theksuar sa të hyjnë në dhomë para meje", tha ajo.
Foto: Kylie Jenner/Instagram
Miqtë e saj, Anastasia Karanikolaou dhe Victoria Villarroel, zbuluan se Kylie ka folur për procedurën e re për rreth një vit. Megjithatë, duket se ajo nuk do të nxitohet me vendimin.
Jenner ka zbuluar më parë detaje të shumta rreth ndërhyrjes kirurgjikale që i është nënshtruar. Vitin e kaluar, ajo ndau në rrjetet sociale se kishte vendosur pjesërisht nën muskul 445 centimetra kub implante silikoni me profil të moderuar.
Foto: Kylie Jenner/Instagram
Kylie bëri zmadhim të gjoksit kur ishte 19 vjeç, përpara se të bëhej nënë. Më vonë ajo pranoi se kishte disa dyshime për vendimin, veçanërisht pas lindjes së vajzës së saj Stormi.
Megjithatë, sot ai me sa duket po e rishqyrton mundësinë e ndërhyrjes kirurgjikale. Edhe pse fillimisht ajo po mendonte të bënte një ndërhyrje të re para ditëlindjes së saj të 30-të, tani thuhet se planifikon të presë edhe pak. /Telegrafi/
Foto: Kylie Jenner/Instagram