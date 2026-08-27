Brian Austin Green zbulon detajet e një sëmundjeje të rëndë: Më është dashur të mësoj të ecë dhe të flas përsëri
Aktori Brian Austin Green ka zbuluar se kaloi një problem serioz shëndetësor më shumë se një dekadë më parë që i la aftësinë për të lexuar, shkruar, folur dhe ecur.
Ai tha se gjendja e tij neurologjike nuk u diagnostikua kurrë plotësisht dhe shërimi i tij zgjati katër vjet e gjysmë.
Ylli i "Beverly Hills, 90210" foli hapur rreth kohës së vështirë në një episod të podkastit "Really Famous", i cili u transmetua më 26 gusht.
Green tha se simptomat filluan kur ai ishte 39 ose 40 vjeç, rreth vitit 2012 ose 2013. Mjekët nuk e kanë përcaktuar kurrë plotësisht se çfarë e shkaktoi gjendjen e tij, por ata përmendën proceset inflamatore që lidhen me dietën, si dhe stresin emocional si shkaqe të mundshme.
"Përfundova duke pasur një lloj problemi neurologjik dhe simptoma të ngjashme me goditjen në tru," tha Green.
Siç e shpjegoi ai, pasojat ishin aq serioze sa iu desh të mësonte nga e para aktivitetet themelore të përditshme.
"Më duheshin rreth katër vjet e gjysmë për t'u rikuperuar. Më duhej të mësoja përsëri si të ecja, të flisja. Më duhej të mësoja përsëri si të bëja pothuajse gjithçka", tha ai.
Foto: Brian Austin Green/Instagram
Green zbuloi gjithashtu se në një moment ai nuk ishte në gjendje të lexonte ose të shkruante.
"Nuk mund të lexoja. Nuk mund të shkruaja. Në thelb, personi që isha nuk ekzistonte më. Truri dhe trupi im ishin tërësisht të shkëputur", tha ai.
Problemet e tij shëndetësore ndodhën gjatë martesës me aktoren Megan Fox. Çifti u martua në vitin 2010 dhe kaluan dhjetë vjet së bashku përpara se të ndaheshin përfundimisht në vitin 2020.
Green foli më parë për gjendjen e tij shëndetësore në vitin 2023, kur tha në podcastin "Seks, pëlqime dhe nxirje me sprej" se problemet e tij lidheshin me dietën.
Pastaj ai shpjegoi se mjekët e diagnostikuan me marramendje dhe kolit ulceroz, pas të cilave ai kaloi tre muaj kryesisht i shtrirë në shtrat.
"Këto gjëra neurologjike filluan të ndodhnin pas marramendjes. Këto ishin katër vjet e gjysmë të jetës sime. Arrita në pikën ku ecja me hapa të vegjël si një burrë 90-vjeçar", kujtoi Green.
Aktori nuk e specifikoi emrin e saktë të çrregullimit neurologjik nga i cili vuante, duke theksuar se gjendja e tij nuk u diagnostikua kurrë plotësisht.
Edhe pse kaloi një rikuperim të gjatë dhe të vështirë, Green flet hapur për atë periudhë sot, duke theksuar se sa shumë ia ndryshoi e gjithë kjo përvojë jetën dhe pikëpamjen për shëndetin e tij. /Telegrafi/