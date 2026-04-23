Kylian Mbappe jep shenja se kë e do si trajner të Real Madridit
Sulmuesi Kylian Mbappe ka ndezur spekulimet rreth të ardhmes së pankinës së Real Madridit, pasi ka pëlqyer një postim në rrjetet sociale që lidhej me rikthimin e mundshëm të Jose Mourinhos në “Santiago Bernabeu”.
Klubi madrilen po përballet me mundësinë e një tjetër sezoni pa trofe madhorë, çka e bën pothuajse të pashmangshëm një revolucion gjatë verës. Alvaro Arbeloa, i emëruar në janar pas largimit të Xabi Alonsos, pritet të largohet në fund të sezonit, ndërsa drejtuesit po shqyrtojnë disa kandidatë të profilit të lartë.
Mes emrave që përmenden janë Jurgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino dhe rikthimi i mundshëm i Zinedine Zidane.
Një tjetër emër që vazhdon të qarkullojë është Jose Mourinho. Portugezi, aktualisht trajner i Benficas, ka drejtuar Real Madridin nga viti 2010 deri në 2013, duke fituar një titull në La Liga dhe një Kupë të Mbretit dhe ruan marrëdhënie të mira me presidentin Florentino Perez.
Interesant është fakti se Mbappe pëlqeu një postim të faqes “Score90”, ku sugjerohej se Mourinho mund të rrisë edhe më shumë statistikat e tij të golave, njësoj siç bëri me Cristiano Ronaldon gjatë periudhës së tij te Reali.
“Jose Mourinho është aktualisht një nga kandidatët kryesorë për të marrë drejtimin e Real Madridit sezonin e ardhshëm. Gjatë periudhës së tij të mëparshme, ai kishte një nga përqindjet më të larta të fitoreve në historinë e klubit dhe e çoi Ronaldon në një nivel ‘mbinjerëzor’ në aspektin e golave”, thuhej në postim.
Pëlqimi i Mbappes nuk ka kaluar pa u vënë re nga tifozët dhe është interpretuar si një mbështetje e heshtur për rikthimin e “The Special One”.
Megjithatë, rikthimi i Mourinhos nuk është aq i thjeshtë. Ai ka kontratë me Benfican deri në vitin 2027 dhe sipas mediave portugeze nuk ka marrë ende oferta konkrete, duke mbetur i fokusuar te projekti aktual. Madje, raportohet se trajneri nuk është i kënaqur me spekulimet e vazhdueshme për të ardhmen e tij.
Nga ana tjetër, ka edhe skepticizëm. Mourinho nuk është më ai trajner dominues i një dekade më parë. Titulli i fundit në kampionat daton nga viti 2015 me Chelsean, ndërsa suksesi i fundit evropian ishte Liga e Konferencës me Romën në vitin 2022. Stili i tij është bërë më defensiv dhe shpesh është shoqëruar me polemika dhe përplasje të brendshme.
Megjithatë, ai tregoi se ende mund të konkurrojë në nivele të larta, siç u pa në përballjet mes Benficas dhe Real Madridit në Ligën e Kampionëve këtë sezon, ku portugezët siguruan një fitore spektakolare 4-2 në fazën e grupeve.
Në fund, mbetet për t’u parë nëse Real Madridi do të zgjedhë nostalgjinë dhe eksperiencën e Mourinhos, apo do të orientohet drejt një profili më modern për të ndërtuar të ardhmen e klubit./Telegrafi/