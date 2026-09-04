Ky truk i thjeshtë do ta përshpejtojë ndjeshëm shkrirjen e frigoriferit tuaj
Nëse ka shumë akull në frigoriferin tuaj, shkrirja është e pashmangshme. Por nuk ka nevojë të prisni gjatë pa nevojë. Një truk i thjeshtë mund ta përshpejtojë procesin.
Së pari, hiqni të gjitha ushqimet, shkëputeni ngrirësin nga priza dhe hapni derën. Vendosni peshqirë ose lecka të tjera thithëse përpara pajisjes, pasi do të formohet shumë ujë gjatë shkrirjes.
Pastaj vendosni një enë të qëndrueshme me ujë të nxehtë brenda. Nxehtësia dhe avulli do të ndihmojnë në zbutjen e akullit të grumbulluar, kështu që akulli do të fillojë të ndahet nga muret më shpejt.
Siç këshillohet nga revista britanike Ideal Home, mund ta zëvendësoni ujin e nxehtë sipas nevojës kur ftohet. Është e rëndësishme të mos derdhni ujë të nxehtë direkt mbi depozitat e akullit.
Truku është i thjeshtë, por mos prisni që një shtresë e trashë akulli të zhduket brenda pak minutash. Uji i nxehtë ka për qëllim kryesisht të përshpejtojë procesin dhe të zbutë akullin në mënyrë që të jetë më i lehtë për t'u hequr më vonë.
Shkrirja shpesh prodhon më shumë ujë nga sa prisni, kështu që është mirë të keni shumë peshqirë dhe, nëse është e mundur, një enë të cekët për të mbledhur ujin.
Ndërkohë, ruajeni ushqimin në një qese frigoriferike ose në një vend tjetër të përshtatshëm të freskët.