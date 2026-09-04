Këto janë mënyrat e duhura për të ruajtur patatet
Patatet janë një nga ushqimet më të gjithanshme dhe për t'i mbajtur të freskëta për më gjatë, duhet të ndiqni disa hapa.
Shefi i kuzhinës Jerry James Stone ndau këshillat e tij më të mira për t'i mbajtur patatet të freskëta për një kohë më të gjatë.
"Nëse ruhen siç duhet, patatet mund të zgjasin deri në tre muaj. Patatet duhet të ruhen në një qilar, dollap ose bodrum, larg frigoriferit dhe të mbrohen nga rrezet e diellit direkte. Çelësi është të gjesh një vend të errët, të freskët dhe të ajrosur", tha ai.
Kur patatet ekspozohen ndaj dritës, ato prodhojnë solaninën kimike, të cilën patatet e përdorin për mbrojtje në natyrë. Solanina i bën ato të hidhura dhe pa shije, shkruan Mirror.
"Idealisht, patatet duhet t’i ruani në një qese letre ngjyrë kafe. Mbajeni qesen hapur dhe vendoseni në një vend të freskët, të ajrosur dhe të errët. Lënia e patateve në banakun e kuzhinës mund të duket praktike, por ekspozimi ndaj dritës mund të bëjë që ato të bëhen të gjelbra ose të mbijnë", tha ai.
Përveç kësaj, Jerry shtoi se patatet nuk duhet të ruhen kurrë me qepë ose hudhër, pasi këto perime do t'i bëjnë ato të prishen më shpejt.