Mos e përdorni kurrë këtë produkt për të pastruar pllakat e jashtme, mund t'i dëmtojë ato përgjithmonë
Pastrimi i verandave dhe pllakave të jashtme është pjesë e dekorimit të shtëpisë së shumë njerëzve në pranverë ose verë. Pas dimrit, ato shpesh grumbullojnë papastërti, myshk, alga dhe depozita të tjera, kështu që ne përdorim produktet që kemi tashmë në shtëpi.
Megjithatë, ajo që është e mirë për pastrimin e sipërfaqeve të caktuara në shtëpi mund të mos jetë e mirë për pllakat e jashtme.
Një nga gabimet më të zakonshme është përdorimi i uthullës. Edhe pse është përdorur për vite me radhë si një agjent pastrimi natyral, aciditeti i saj mund të dëmtojë lloje të caktuara pllakash dhe gurësh. Duhet të jeni veçanërisht të kujdesshëm me pllakat e bëra nga guri natyror, betoni dhe sipërfaqe të tjera të ndjeshme.
Uthulla mund të bëjë më shumë dëm se sa dobi.
Uthulla është e popullarizuar sepse është e lirë dhe lehtësisht e disponueshme, dhe shpesh përdoret për të hequr gëlqeren, yndyrën dhe depozitat e ndryshme. Megjithatë, acidi që përmban mund të gërryejë sipërfaqen e disa materialeve.
Për pllakat dhe sipërfaqet e shtruara që përmbajnë gur gëlqeror, si dhe për disa lloje guri natyror, uthulla mund të dëmtojë shtresën sipërfaqësore. Sipërfaqja mund të bëhet më e ashpër, të humbasë pamjen e saj ose të bëhet më e ndjeshme ndaj akumulimit të papastërtive të reja.
Prandaj, nuk mjafton që një produkt të konsiderohet "natyral". Është e rëndësishme të dini se nga çfarë materiali janë bërë pllakat përpara se të filloni ta përdorni.
Kujdes kërkohet edhe me produktet me bazë zbardhuese të forta. Ndërsa ato mund të ndihmojnë në heqjen e algave dhe depozitave të tjera, ato mund të shkaktojnë njollosje ose dëmtim të sipërfaqeve dhe nyjeve të caktuara. Gjithashtu, produktet që bien mbi bimët përreth mund t'i dëmtojnë ato.
Prandaj, përpara se të përdorni ndonjë produkt më të fortë, është mirë të kontrolloni udhëzimet e prodhuesit dhe së pari ta provoni atë në një pjesë të vogël dhe më pak të dukshme të sipërfaqes.
Një larës me presion të lartë mund të jetë shumë efektiv në heqjen e papastërtisë kokëfortë, por nuk duhet ta teproni. Një spërkatje shumë e fortë mund të dëmtojë shtresën sipërfaqësore të pllakave individuale, të largojë materialin midis nyjeve ose të depërtojë nën pllaka nëse nyjet nuk janë të ruajtura mirë.
Është veçanërisht e rëndësishme të përshtatet presioni sipas llojit të materialit. Ajo që është e sigurt për pllakat qeramike ose prej porcelani mund të mos jetë e sigurt për betonin ose gurin natyror.
Pra, përpara se të përdorni uthull, zbardhues ose një rrjedhë të fortë uji, kontrolloni se nga çfarë materiali janë bërë pllakat tuaja të jashtme. Disa minuta kujdes mund t'ju kursejnë shumë telashe dhe shpenzime më vonë.