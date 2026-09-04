Pse asistentët e fluturimit ju kërkojnë të ngrini perden në dritaren e aeroplanit para nisjes dhe gjatë aterimit
Nëse keni udhëtuar me aeroplan të paktën një herë, ndoshta e keni vënë re se para ngritjes dhe uljes, ekuipazhi i kabinës u kërkon pasagjerëve të ngrenë perdet në dritare.
Edhe pse për shumë njerëz ky rregull duket si një gjë e vogël ose një procedurë tjetër për t'u ndjekur, ekziston një arsye e rëndësishme sigurie pas tij.
Perdet e ngritura u lejojnë pasagjerëve dhe ekuipazhit të dallojnë më lehtë një problem të mundshëm jashtë aeroplanit. Në rast emergjence, shikimi nga dritarja mund të ndihmojë në vlerësimin e asaj që po ndodh përreth aeroplanit dhe nëse ka rrezik në një anë të caktuar.
Kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme nëse duhet të largoheni shpejt nga aeroplani. Ekuipazhi duhet të vlerësojë më pas se cilat dalje evakuimi janë të sigurta për t'u përdorur, dhe informacioni rreth situatës jashtë aeroplanit mund të jetë shumë i dobishëm.
Kjo është arsyeja pse pasagjerët që ulen pranë dritareve mund të luajnë një rol të rëndësishëm. Nëse vërejnë tym, zjarr, një pengesë ose ndonjë problem tjetër jashtë aeroplanit, ata mund të njoftojnë ekuipazhin e kabinës në kohë.
Pse mund të ulet perdeja gjatë fluturimit?
Pasi aeroplani arrin lartësinë në të cilën zhvillohet pjesa normale e fluturimit, perdet në përgjithësi mund të ulen. Në atë moment, nuk ka të njëjtën nevojë për një pasqyrë të menjëhershme të situatës jashtë aeroplanit siç ka gjatë ngritjes dhe uljes.
Megjithatë, rregullat mund të ndryshojnë nga një linjë ajrore në tjetrën, kështu që është gjithmonë e nevojshme të ndiqni udhëzimet e ekuipazhit të kabinës.
Edhe pse ngritja e perdes mund të duket si një gjë e vogël, ky rregull është pjesë e sistemit më të gjerë të sigurisë në aeroplan. Kjo është arsyeja pse, kur ekuipazhi ju kërkon të ngrini perdet para ngritjes ose uljes, arsyeja nuk është vetëm një pamje më e mirë përmes dritares, por edhe mundësia për të vlerësuar situatën dhe për të reaguar sa më shpejt të jetë e mundur në rast të një problemi.