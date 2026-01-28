Ky super gol i Rashford mund tu ketë ikur - anglezi shënoi me stil nga goditja e dënimit për të vulosur rikthimin e Barcelonës
Marcus Rashford prodhoi një moment magjie në minutën e 85-të, duke mbyllur performancën dominuese të Barcelonës në pjesën e dytë me një goditje dënimi fantastike.
Goli i tij vendosi rezultatin 4-1 ndaj Copenhagenit në ndeshjen vendimtare të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve në Camp Nou.
Sulmuesi anglez, që ishte futur nga stoli në vend të Dani Olmos në minutën e 72-të, mori topin nga e majta dhe gjuajti një goditje të jashtëzakonshme, që u përkul mbi mur dhe përfundoi në këndin e portës.
NO PLAYER IN THAT REAL MADRID TEAM IS A BETTER FREEKICK TAKER THAN RASHFORD. pic.twitter.com/uzBDfScLkj
— Move On Clips (@moveonclips) January 28, 2026
Goli – i përshkruar nga tifozët dhe komentatorët si “i pabesueshëm” dhe i nivelit “botëror” – vulosi një fitore të rëndësishme për skuadrën e Hansi Flick, duke siguruar fitore, që e dërgon Barcelonën në top 8.
Hyrja e Rashford kishte sjellë energji të re në sulm, pas një rikthimi të Barcelonës nga disavantazhi i hershëm, me Robert Lewandowskin që barazoi në minutën e 48-të dhe Lamine Yamal që kaloi ekipin në avantazh në minutën e 60-të. Goli i tretë erdhi nga Raphinha. /Telegrafi/