Ky Ford GT40 i ‘rilindur’ nuk është aspak një Ford
Ford GT40 është një nga makinat më ikonike të garave në Amerikë. Prodhuesi i makinave përdori një flotë të tyre për të turpëruar Ferrarin në Le Mans në vitet 1960, duke nisur dekada imituesish që kërkonin të kapnin pamjen dhe ndjesinë e atyre makinave ikonike.
Modeli më i ri i ri vjen nga Cape Advanced Vehicles (CAV) e Afrikës së Jugut. Kompania nuk specifikon se cila shasi është baza e makinës, por pak prova që ofron CAV sugjerojnë se një Audi R8 fshihet nën karrocerinë e re, transmeton Telegrafi.
CAV GT MkII përmban një motor V8 4.2 litra me dy superkompresorë dhe sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat. Sipas ndërtuesit, motori ka pjesë të brendshme të farkëtuara, injeksion direkt, lubrifikim me karter të thatë, një kolektor marrjeje me fibra karboni dhe një sistem shkarkimi Inconel.
Motori prodhon 800 kuaj fuqi dhe 627 çift rrotullues, me fuqinë që transmetohet në rrota përmes njërit prej tre transmisioneve: një gjysmë-automatik me gjashtë shpejtësi ose një manual. Fordi origjinal nuk kishte sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat.
CAV thotë se makina do të ketë një shpejtësi maksimale prej mbi 330 kilometra në orë dhe mund të arrijë 100 km/orë nga vendi i ndaluar në 3.0 sekonda. /Telegrafi/