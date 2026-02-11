Ky është majonezi që është bërë sensacion në Kosovë, po gjen vend në çdo shtëpi e restaurant
Shumë prej nesh kemi preferenca të ndryshme rreth salcave apo jemi fansa të majonezit.
E majonezi që lirishtmund të thuhet se shkon përtej klasës së vet duke mposhtur shumë salca të famshme është majonezi nga prodhuesi holandez me renome botërore, Remia, i cilitash e sa kohë gjendet në Kosovë.
I kudo ndodhur në shtëpitë e kosovarëve
Tashmë majonezi Remia, produkt që distribuohet nga Kosmonte Foods dhe që gjendet në të gjitha rrjetet e marketeve - është produkti më i preferuar i kosumatorëve në këtë kategori.
I gjendur në paketime të ndryshme, të cilat, natyrisht janë të reciklueshme, ky majonez gjendet tek raftet frigoriferike të marketeve duke dominuar në mesin e shumë llojeve të majonezëve.
Një sensacion i restauranteve dhe picerive
Majonezi Remia dallohet për shijen e veçantë, strukturën e përkryer të saj dhe ngjyrën fantastike.
Tashmë në vendin tonë sipas informacioneve të sigurta,në shumë restaurante ku servohen specialitete të mishit,ky lloj i majonezit është më i preferuari.
“I pashmangshëm” konsiderohet majonezi tek piceritë,ku picat që gatuhen në tepsi në furrat me temperaturë 400 gradë, kur të gjitha materialet shkrihen, e kur po ajo picë kombinohet me majonezin Remia, e bën komplet eksperiencën super të veçantë.
Majonezi Remia në Kosovë është sjellë për herë të parë dhe distribuohet prej ditës së parë nga Kosmonte Foods.