Ky detaj në fanellën e gjyqtarëve në Botëror po quhet “marketingu më i zgjuar ndonjëherë”
Një sponsor është vendosur në mënyrë strategjike në fanellat e çdo gjyqtari në Kupën e Botës, me logon që mbetet kryesisht e fshehur derisa arbitri të ngrejë krahët.
Në total, sipas FIFA-s, rreth gjashtë miliardë njerëz do të përfshihen në një formë apo tjetër me këtë turne veror, ndërsa më shumë se pesë milionë tifozë pritet të ndjekin ndeshjet drejtpërdrejt në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Turneu i zgjeruar i FIFA-s është i garantuar për transmetim global, ndaj vendimi i Rexonas për të realizuar një nga vendosjet më strategjike të sponsorizimit në historinë e Kupës së Botës mund të rezultojë një goditje e madhe marketingu.
Siç shihet edhe në imazhet përkatëse, logoja e markës së deodorantit është vendosur direkt nën sqetullat e fanellave të gjyqtarëve, që do të thotë se ajo mbetet e padukshme gjatë pjesës më të madhe të lojës.
Quite possibly the most unusual sponsorship at this World Cup. 🤔
Rexona — a global deodorant brand and official FIFA World Cup partner — have their logo on the 4th official’s substitution boards. But look closer… it’s right under the arms.
That’s right. Every time the board… pic.twitter.com/Xctu97iAFL
— REFSIX (@refsix) June 18, 2026
Por në momentin kur një gjyqtar merr një vendim të rëndësishëm, si akordimi i penalltisë, dhënia e kartonit apo ngritja e tabelës elektronike të zëvendësimeve, logoja e Rexonas bëhet qartë e dukshme për publikun.
Rexona, e njohur si Sure në Mbretërinë e Bashkuar, ka vendosur gjithashtu logon e saj edhe në tabelën e zëvendësimeve, por vendosja e reklamës në fanellën e gjyqtarëve është vlerësuar gjerësisht si një ide shumë kreative dhe efektive marketingu./Telegrafi/