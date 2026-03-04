Kuvendi votoi dy zëvendësministrat e ri, Sulejmanin dhe Shabanin
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut ka zgjedhur sot dy zëvendësministra të rinj, duke plotësuar vendet vakante në Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut dhe në Ministria e Mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut.
Në postin e zëvendësministrit të Arsimit është emëruar Driton Sulejmani, i cili merr detyrën pas dorëheqjes së Lulzim Aliu. Emërimi i tij synon të sigurojë vazhdimësinë e proceseve në sektorin e arsimit, në një periudhë kur ky dikaster përballet me sfida të rëndësishme reformuese dhe organizative.
Ndërkohë, Admir Shabani është zgjedhur zëvendësministër i Mbrojtjes, duke plotësuar një pozitë që kishte mbetur e zbrazët prej disa muajsh, pas largimit të Arben Taravari nga Qeveria.
Zëvendësministrat e sapoemëruar dhanë deklaratën solemne, me çka u zotuan se detyrën e tyre do ta kryejnë me integritet, profesionalizëm dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e vendit./Telegrafi/