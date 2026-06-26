Kuvendi solli ligjet për shërbimin gjyqësor dhe shërbimin e prokurorit publik
Kuvendi i Maqedonisë së Veriut sot në kuadër të seancës së 108-të, miratoi ligjet për shërbimin gjyqësor dhe shërbimin e prokurorit publik.
Deputetët e opozitës nuk i mbështetën ato sepse, sipas tyre, dy zgjidhjet ligjore nuk janë reformiste dhe vetëm në mënyrë deklarative ndjekin qëllimet e Agjendës së Reformës. Deputetët e shumicës në pushtet, nga ana tjetër, theksuan se zgjidhjet ligjore u miratuan përmes një procedure demokratike dhe përfshinë dy kërkesat kryesore të palëve të interesuara, në lidhje me statusin dhe të ardhurat e tyre.
Dy ligjet, siç theksuan deputetët e opozitës, nuk do të sigurojnë pavarësi, paanshmëri dhe përparim në shërbimet gjyqësore dhe të prokurorisë publike.
"Ky është një ligj që është larg reformist, larg asaj që parashikohet nga Agjenda e Reformës. Kemi një ligj që vetëm në mënyrë deklarative ndjek qëllimet e Agjendës së Reformës. Në vend që të forcojnë pavarësinë e prokurorisë publike, disa dispozita ruajnë mekanizmat përmes të cilave pushteti ekzekutiv ka ndikim", tha Jovana Trençevska nga LSDM nga foltorja parlamentare.
Deputeti Ljupço Prenxhov nga OBRM-PDUKM reagoi, duke theksuar se ne do të jemi një vend që ka zbatuar reformat më të shpejta dhe më efikase dhe që merr më shumë fonde nga Bashkimi Evropian.
"Ju, si opozitë, keni dy zgjidhje. Zgjidhja e parë është të dilni dhe të thoni se të gjitha këto zgjidhje ligjore që po miratohen tani mund t’i kishit bërë ju, por nuk i bëtë. Ne ishim në fund të vendeve në Ballkanin Perëndimor, sot jemi të parët dhe po udhëheqim. Së dyti, sa i përket zgjidhjeve ligjore, të gjithë ata që janë të lidhur me këto dy zgjidhje ligjore u ftuan në mënyrën më demokratike. Ata kishin dy kundërshtime të mëdha – e para se nuk donin që t’u shkurtohej asnjë denar nga pagat dhe nuk donin të humbnin statusin e zyrtarëve gjyqësorë ose të prokurorisë publike. Ndodhi që punuam me vonesë dhe i miratuam të dy vërejtjet", tha Prenxhov.
Ligji për Menaxherët e Lartë, Ligji për Përdorimin e Energjisë nga Burimet e Rinovueshme dhe Ligji për Armët u miratuan gjithashtu gjatë seancës së 108-të.
Votimi për Projektligjin për Procedurën Civile do të caktohet shtesë.