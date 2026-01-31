Kuvendi i LDK-së vendos: Abdixhiku mbetet kryetar
Ka përfunduar procesi i votimit të fshehtë në Kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Të gjithë delegatët e pranishëm në Kuvend kanë votuar në mënyrë të fshehtë për ofrimin e dorëheqjes së Lumir Abdixhikut.
Burimet e Telegrafit bëjnë me dije se rreth 55% e delegatëve kanë votuar pro kryetarit aktual të LDK-së, Lumir Abdixhiku, duke refuzuar dorëheqjen e tij.
Nga 300 delegatë pjesëmarrës, 164 votuan kundër dorëheqjes së tij, dhe 136 pro.
Abdixhiku ia ka ofruar Kuvendit të partisë dorëheqjen e tij pas rezultatit të shënuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit.
Në këtë proces zgjedhor, LDK-ja fitoi 13.24 për qind të votave - rezultati i dytë më i keq qysh prej pasluftës.
Por disa figura partiake kanë kërkuar dorëheqjen e tij të parevokueshme, duke mos u pajtuar me votëbesim.
Në mesin e tyre janë Hykmete Bajrami, Avdullah Hoti, Arben Gashi, etj./Telegrafi/