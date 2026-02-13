Kuvendi bullgar miratoi marrëveshjen me Maqedoninë e Veriut për ndërtimin e tunelit hekurudhor
Kuvendi i Bullgarisë ka miratuar Projektligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes midis Qeverisë së Bullgarisë dhe Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për përgatitjen, ndërtimin dhe funksionimin e një tuneli hekurudhor ndërkufitar, të nënshkruar më 6 nëntor 2025 në fshatin Gjueshevë.
Marrëveshja e arritur është rezultat i përpjekjeve afatgjata të Bullgarisë për të zbatuar lidhjen hekurudhore midis Sofjes dhe Shkupit dhe është një hap i rëndësishëm drejt lidhjes së rrjeteve hekurudhore të dy vendeve dhe ndërtimit të pjesës që mungon të Korridorit 8, thuhet në memorandumin shpjegues të projektligjit.
Zëvendëskryeministri dhe Ministri i Transportit dhe Komunikacionit bullgar, në dorëheqje, Grozdan Karadzhov, theksoi se pjesa që mungon në vendin e tyre është 2.4 km nga stacioni i Gjueshevës deri në kufirin shtetëror me Maqedoninë në Deve Bair.
Sipas tij, tuneli do të jetë vetëm 2.4 km i gjatë, por rëndësia e tij tejkalon shumë madhësinë e tij.
"Pas më shumë se 83 vitesh heshtjeje për kthesat e këtij tuneli, pasi matësit e parë në anën tonë të jenë hapur tashmë, ndërtimi do të rifillojë dhe ju do ta bëni të mundur këtë sot me votën tuaj", iu drejtua ministri vendas përfaqësuesve të popullit në Bullgari./Telegrafi/