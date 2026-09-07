Një moment i veçantë dhe i papritur ka ndodhur gjatë një emisioni të mëngjesit, ku këngëtari Kushtrim Kelani i ka propozuar për martesë partneres së tij, Aurora Rrustës.

Propozimi erdhi live në studio, duke e surprizuar Aurorën dhe të pranishmit.

Pas pyetjes së Kushtrimit, Aurora e pranoi propozimin për martesë, ndërsa menjëherë pas këtij momenti nisën edhe urimet e para.

Screenshot

Kushtrimi tregoi se kishte vendosur që këtë hap të rëndësishëm ta bënte pikërisht aty, pasi, siç u shpreh ai, historia e dashurisë së tyre kishte nisur në atë vend.

“Propozimin për martesë desha ta bëja në Klan Kosova, pasi dashuria jonë filloi mu në Klan”, tha Kushtrimi.

Screenshot

Momenti u shoqërua me emocione dhe gëzim në studio, ndërsa përgjigjja pozitive e Aurorës e bëri propozimin edhe më të veçantë.

Çifti tashmë ka bërë një tjetër hap të rëndësishëm në lidhjen e tyre, duke e ndarë këtë moment me publikun live. /Telegrafi/

- YouTube www.youtube.com

YjetMagazina