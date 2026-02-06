Kushtetuesja rrëzon ankimin e qeverisë për Ballukun, rikthehet masa e pezullimit
Pas rreth 2 muajve e gjysmë, Gjykata Kushtetuese u shpreh sot, 6 shkurt, pas kërkesës së paraqitur nga qeveria lidhur me vendimin e Gjykatës së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO), e cila në muajin nëntor 2025 vendosi pezullimin nga detyra të Belinda Ballukut, në cilësinë e zëvendëskryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë.
Pas mbledhjes që nisi që prej orës 11:00, është vendosur që të rrëzohet ankimimi i qeverisë, pasi gjyqtarët kanë votuar 4 pro dhe 4 kundër. Kështu, mbetet në fuqi masa e pezullimit nga detyra të Belinda Ballukut.
Kushtetuesja vlerësoi njëzëri se edhe ministrat i nënshtrohen ligjit dhe duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore.
Kujtojmë se vendimi i GJKKO-së për pezullimin e Ballukut u mor me kërkesë të SPAK, pasi ajo u mor zyrtarisht e pandehur për dyshime mbi shkelje ligjore në procedurat e tenderimit për ndërtimin e tunelit të Llogarasë.
Kryeministri Edi Rama reagoi menjëherë ndaj këtij vendimi, duke e konsideruar atë si një tejkalim të kompetencave dhe ndërhyrje në pushtetin ekzekutiv./Tv Klan