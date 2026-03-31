Kushtetuesja i jep të drejtë ZRRE-së për liberalizimin e tregut të energjisë, rrëzon kërkesën e PDK-së
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka njoftuar se Gjykata Kushtetuese e ka shpallur të papranueshme kërkesën e paraqitur nga Partia Demokratike e Kosovës lidhur me procesin e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike.
“Gjykata Kushtetuese ka shpallur kërkesën e parashtruesit të papranueshme,” thuhet në njoftimin e ZRRE-së.
Sipas këtij institucioni, vendimi i Gjykatës konfirmon ligjshmërinë e vendimeve të marra dhe të procesit në tërësi.
“Ky vendim konfirmon ligjshmërinë e vendimeve të ZRRE-së dhe të procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Kosovë", thekson njoftimi.
ZRRE bën të ditur se do të vazhdojë me zbatimin e këtij procesi në përputhje me legjislacionin në fuqi.
“ZRRE vazhdon zbatimin e plotë të procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, në përputhje të plotë me ligjin përkatës, me qëllim krijimin e një tregu konkurrues, transparent dhe efikas, në interes të të gjithë konsumatorëve,” thuhet më tej. /Telegrafi/