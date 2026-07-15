Kush është Snezhana Paunoviq, ministrja serbe që u shpall “persona non grata” nga Kosova?
Kosova e ka shpallur “persona non grata” zyrtaren e lartë shtetërore të Serbisë.
Snezhana Paunoviqit, ministre e Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale të Serbisë, Kosova ia ka ndaluar në mënyrë të përhershme hyrjen dhe kalimin tranzit nëpër territorin e Republikës së Kosovës.
Vendimi është marrë pasi Paunoviq deklaroi se, “po të ishte në vend të Sllobodan Millosheviqit, do ta spastronte etnikisht Kosovën në vitin 1998”.
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Ironikisht, këtë deklaratë ajo e bëri për median serbe “Kurir”, në Ditën Ndërkombëtare të Përkujtimit të Gjenocidit në Srebrenicë, në Bosnjë e Hercegovinë.
Kjo deklaratë nxiti reagime të ashpra në Kosovë, si nga politikanët, ashtu edhe nga institucionet, të cilat kundërshtuan gjuhën dhe qasjen e saj. Reagime të ashpra pati edhe nga Bashkimi Evropian dhe komisionerja për Zgjerim, Marta Kos.
Por, kush është Snezhana Paunoviq?
E lindur në Pejë të Kosovës, sipas të dhënave zyrtare të ministrisë që udhëheq në Serbi, ajo është ekonomiste e diplomuar.
Që nga viti 1992 është anëtare e Partisë Socialiste të Serbisë, e njohur si partia e Sllobodan Millosheviqit, personit përgjegjës për masakrat dhe luftërat në Ballkan. Kjo parti tani udhëhiqet nga Ivica Daçiq.
Ajo ka mbajtur pozita të rëndësishme në këtë parti. Në dy mandate, Paunoviq mbajti pozitën e nënkryetares së Asamblesë Kombëtare të Republikës së Serbisë dhe të shefes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Serbisë (SPS).
Që nga viti 2017, ajo është anëtare e Kryesisë së SPS-së, ndërsa nga viti 2024 mban pozitën e nënkryetares së Partisë Socialiste të Serbisë.
Në dhjetor të vitit 2021, ajo kishte vizituar edhe komunën e Shtërpcës, së bashku me disa deputete të tjera nga Serbia, ku ishin takuar me kryetarin e kësaj komune, i cili vjen nga Lista Serbe.
"Kështu njihet se sa shumë Lista Serbe i përket Republikës së Serbisë dhe se si institucionalisht, në këtë rast si Parlamenti i Serbisë, është krenare për këta njerëz që bëjnë një punë identike vetëm në një nivel pak më të ulët, shumë më të vështirë se ne në Parlamentin tonë, dhe mendoj se kjo mbështetje e ndërsjellë është pafundësisht e rëndësishme", kishte deklaruar mes tjerash Paunoviq.
Tani, ajo është shpallur “persona non grata” nga Kosova.
Por, kjo nuk është hera e parë që zyrtarët serbë përdorin gjuhë fyese dhe linçuese ndaj shqiptarëve në Kosovë dhe atyre në Luginën e Preshevës.
Vite më parë, ish-ministri serb me qasje proruse, Aleksandar Vulin, i kishte quajtur shqiptarët “šiptari” në një emision televiziv, duke deklaruar se “bandat nga Kosova po vjedhin pyjet dhe po qëllojnë mbi policinë serbe”. /Telegrafi/