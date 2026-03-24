Kurti priti organizatat ndërkombëtare të gazetarëve: Kosova ka mjedis mediatik pluralist
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, priti sot drejtues dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare të gazetarëve dhe mediave, përfshirë Reporterët Pa Kufij (RSF), Asociacionin e Gazetarëve Evropian (AEJ), Federatën Evropiane të Gazetarëve (EFJ), Unioni i Transmetuesve Evropian (EBU), si dhe institucionet tjera ndërkombëtare për lirinë e shtypit.
Gjatë takimit, kryeministri Kurti theksoi rëndësinë thelbësore të lirisë së medias.
“Kosova ka një mjedis mediatik të larmishëm dhe pluralist, ku liria e shprehjes jo vetëm që mbrohet, por edhe ushtrohet – përfshirë nëpërmjet kritikës ndaj qeverisë", tha Kurti.
Ai gjithashtu vuri në pah shqetësimet për mungesën e transparencës së pronësisë së mediave dhe ndikimin e interesave korporative, duke nënvizuar nevojën për një mjedis mediatik të qëndrueshëm dhe të pavarur.
Pas diskutimeve, kryeministri Kurti falënderoi përfaqësuesit e organizatave për vizitën dhe dialogun, duke shprehur gatishmërinë e Qeverisë së Kosovës për bashkëpunim të vazhdueshëm me komunitetin ndërkombëtar të medias. /Telegrafi/