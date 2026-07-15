Kurti paralajmëron mundësinë e furnizimit me gaz amerikan: Po shqyrtojmë bashkëpunimin përmes Shqipërisë
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka bërë të ditur se Kosova po shqyrton mundësinë e furnizimit me gaz të lëngëzuar (LNG) nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes bashkëpunimit me Shqipërinë dhe termocentralin e Vlorës.
Deklarata u bë gjatë ceremonisë së vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Kramovik të Rahovecit.
“Po shqyrtojmë mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës”, tha Kurti.
Ai theksoi se Qeveria po vazhdon investimet në sektorin e energjisë, me synim rritjen e prodhimit vendor dhe forcimin e sigurisë energjetike të vendit.
Kurti bëri të ditur se ankandi i radhës për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë nga era, me kapacitet deri në 100 megavat, ka hyrë në fazën finale të dorëzimit të ofertave, ndërsa parku me erë në Zatriq me kapacitet 70 megavatësh është afër përfundimit.
Ai përmendi gjithashtu investimet në sistemet e baterive për ruajtjen e energjisë, të financuara përmes grantit prej 202 milionë dollarësh të Korporatës së Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), duke shtuar se gjatë muajit gusht priten ofertat e kompanive amerikane për ndërtimin e sistemeve të baterive me kapacitet 170 megavat për dy orë.
Sipas Kurtit, në kushtet e paqëndrueshmërisë gjeopolitike dhe luhatjeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare, siguria energjetike lidhet drejtpërdrejt me sigurinë ekonomike dhe kombëtare.
“Çdo megavat-orë i prodhuar nga burimet tona na e zvogëlon ekspozimin ndaj krizave të jashtme dhe e rrit mbështetjen për ekonominë”, deklaroi ai. /Telegrafi/