Kurti: Nga nesër i gatshëm të fillojmë diskutimet me partitë politike për çështjen e presidentit
Kryeministri i vendit, Albin Kurti para kabinetit qeveritar sot ka folur edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit.
Kurti deklaroi se posa të përfundojnë votimi i buxhetit dhe marrëveshjes ndërkombëtare është i gatshëm të takohet me subjektet politike për çështjen e presidentit.
“Pas konstituimit të Kuvendit dhe zgjedhjes së Qeverisë mbrëmë, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit dhe marrëveshjes ndërkombëtare. Porsa, të përfundojnë këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontakte dhe diskutime me subjektet tjera politike për çështjen e presidentit”, tha ai.
Ndryshe, sipas Kushtetutës së Kosovës, zgjedhja e Presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual.
Presidentja aktuale Vjosa Osmani është zgjedhur presidente më 4 prill 2021. /Telegrafi/