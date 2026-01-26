Kurti dhe Hargreaves diskutojnë për formimin e institucioneve të reja
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, zhvilloi një takim me Ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves.
Gjatë takimit, u diskutuan zhvillimet e fundit politike, rëndësia e përmbylljes së procesit zgjedhor dhe formimit të institucioneve sa më shpejt, si dhe çështje me interes bilateral midis Kosovës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Kurti shprehu falënderimet për mbështetjen e vazhdueshme të Britanisë së Madhe dhe për bashkëpunimin e ngushtë në çështjet e rëndësishme për vendin.
