Kurti: Bashkëjetesa ndërfetare në Kosovë, vlerë dhe domosdoshmëri shoqërore
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në tryezën e dialogut ndërfetar me temën “Bashkëjetesa ndërfetare ndër ne, virtyt hyjnor apo domosdoshmëri shoqërore”, ku theksoi rëndësinë e harmonisë dhe bashkëpunimit ndërmjet komuniteteve fetare.
Në fjalën e tij, Kurti u shpreh se bashkëjetesa ndërfetare në Kosovë nuk është vetëm aspiratë, por një traditë e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe mirëkuptimin.
“Në Kosovë, bashkëjetesa ndërfetare nuk është vetëm një aspiratë moderne, por edhe traditë historike e ndërtuar ndër shekuj mbi respektin dhe bashkëjetesën”, theksoi ai.
Kryeministri nënvizoi se liria fetare mbetet një nga të drejtat themelore universale dhe bazë e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse.
“Liria fetare padyshim që mbetet një nga të drejtat themelore universale të njeriut, si bazë e një shoqërie demokratike dhe gjithëpërfshirëse”, tha Kurti.
Ai shtoi se Qeveria e Kosovës ka ndërmarrë hapa konkretë për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore dhe fetare, duke përfshirë restaurimin e objekteve të kultit për të gjitha komunitetet.
“Janë restauruar dhe vazhdojnë të restaurohen xhami, kisha dhe monumente të tjera me vlerë historike, duke u kthyer në hapësira të gjalla të dialogut ndërmjet komuniteteve”, u shpreh ai.
Kurti theksoi se shoqëria kosovare ka kaluar përtej konceptit të tolerancës, duke e cilësuar bashkëjetesën si një nivel më të avancuar të marrëdhënieve ndërfetare.
“Ne jemi përtej tolerancës, jemi te bashkëjetesa, te bashkëveprimi dhe bashkëpunimi i komuniteteve fetare”, deklaroi ai.
Në përfundim, kryeministri vlerësoi rolin e komuniteteve fetare si partnerë të rëndësishëm në ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe me harmoni.
"Bashkëjetesa ndërfetare është njëkohësisht virtyt hyjnor dhe domosdoshmëri shoqërore për paqen dhe zhvillimin e vendit tonë", përfundoi Kurti.