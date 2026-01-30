“Kurrë nuk do t’i bashkohesha Barcelonës”, Eden Hazard nuk është pishman për kalimin te Reali
Ish-sulmuesi i Real Madridit, Eden Hazard, ka shuar përfundimisht çdo mundësi që në të kaluarën të kishte veshur fanellën e Barcelonës, duke theksuar se ëndrra e tij e vetme ka qenë gjithmonë klubi madrilen.
Në një intervistë të fundit, belgu ishte i prerë kur u pyet për një transferim të mundshëm te rivalët katalanas.
“A do t’i isha bashkuar Barcelonës? Jo. Ëndrra ime ka qenë Real Madridi që kur isha i vogël”.
Hazard tregoi se dëshira për të luajtur në “Santiago Bernabeu” e ka shoqëruar që në hapat e parë të karrierës së tij.
“Kur fillova të luaja futboll, gjithmonë i thosha babait tim se doja të luaja për Madridin”.
“Sigurisht, Barça, mënyra se si luajnë, Messi… por, Hala Madrid, miku im”.
Në fund, Hazard arriti ta realizojë ëndrrën e tij në vitin 2019, kur u transferua te Real Madridi nga Chelsea. Megjithatë, aventura e tij në Spanjë rezultoi zhgënjyese, pasi belgu shënoi vetëm shtatë gola gjatë katër viteve me klubin madrilen./Telegrafi