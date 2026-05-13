Një gazetar ka reaguar pasi presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, e sulmoi verbalisht gjatë një konference urgjente për media.

Të martën (12 maj), Perez thirri këtë paraqitje, ku njoftoi se do të mbahet një raund i ri i zgjedhjeve presidenciale. Ai konfirmoi gjithashtu se synon të kandidojë sërish, pasi në katër zgjedhjet e fundit kishte qenë pa kundërshtar – në vitet 2013, 2017, 2021 dhe 2025.

79-vjeçari veçoi në mënyrë të posaçme mediumin ABC, i cili më herët kishte raportuar se ai ishte “shumë i lodhur” për shkak të rolit të tij kërkues si president i Real Madridit.

“Askush të mos presë që unë të rri duarkryq, që jam i lodhur, sipas ABC-së. ABC është një gazetë e Madridit, dhe Real Madridi është klubi i botës. E përmend ABC-në sepse jam i zemëruar për këtë, por të njëjtën mund ta thosha edhe për të tjerë”.

“Unë drejtoj një kompani shumë të rëndësishme në nivel botëror, me qarkullim 50 miliardë dhe 170 mijë punëtorë. Pse po e bën ABC këtë? A më panë mua të dukem i lodhur këtu? Duke nisur nga nesër, do të luftoj me të gjithë aksionarët për t’i ndalur që të mos e marrin pronësinë”, deklaroi Perez.

Ruben Canizares, gazetari që e mbulon Real Madridin për ABC, më pas reagoi përmes X.

“Florentino Perez ka thirrur një konferencë për media për të tentuar ta poshtërojë ABC-në, grupin Vocento dhe mua. Dhe unë nuk do ta lejoja këtë”.

“Ka kufij që nuk mund të kapërcehen. Jam shumë krenar për punën time dhe për gazetën time. Kjo është e qartë”, shkroi ai.

Reali rikthehet në aksion në La Liga më 14 maj ndaj Real Oviedos, ndërkohë që rivalët e Barcelonës tashmë e kanë siguruar titullin me tri ndeshje të mbetura deri në fund.

