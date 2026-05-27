Real Madridi tejkalon 1.2 miliardë euro të ardhura në një sezon, shifra më e lartë në Evropë
Real Madridi ka regjistruar të ardhura rekord që tejkalojnë 1.2 miliardë euro në vitin aktual financiar, duke vendosur një tjetër standard në futbollin evropian, raportojnë mediat spanjolle, me AS në krye.
Sipas këtij raportimi, kjo shifër konsiderohet si një nga më të lartat e arritura ndonjëherë nga një klub sportiv, ndërsa Reali vazhdon të jetë në krye të renditjes së klubeve me të ardhurat më të mëdha edhe në sezonet e fundit.
Rritje e fortë nga të ardhurat komerciale dhe fitime të larta
AS thekson se pjesa më e madhe e rritjes financiare vjen nga të ardhurat komerciale, të cilat thuhet se kanë arritur në 594 milionë euro, falë rritjes së shitjeve të produkteve zyrtare dhe të ardhurave të tjera të marketingut.
Po ashtu, marrëveshje të reja sponsorizimi kanë ndihmuar në forcimin e mëtejshëm të bilancit financiar, duke e mbajtur klubin brenda kritereve të La Ligës dhe UEFA-s për kontrollin financiar.
Operacionet e ditës së ndeshjes kanë sjellë gjithashtu të ardhura të mëdha, me 233 milionë euro të raportuara nga aktivitetet në “Santiago Bernabéu”. AS vë në dukje se kjo shifër mbetet e lartë edhe pse skuadra luajti më pak ndeshje të Kupës së Mbretit në shtëpi këtë sezon.
Në këtë total, sipas raportimit, përfshihet edhe pjesa financiare që lidhet me pjesëmarrjen e Real Madridit në Kupën e Botës për Klube të FIFA-s, e cila pritet të ketë format të zgjeruar.
Emirates zgjat sponsorizimin deri në 2031
Duke parë përpara, AS raporton se Real Madridi ka arritur ta zgjasë marrëveshjen kryesore të sponsorizimit të fanellave me Emirates deri në vitin 2031, me një vlerë të raportuar prej 74 milionë eurosh për sezon.
Këto zhvillime konfirmojnë edhe një herë fuqinë ekonomike të Real Madridit dhe aftësinë e tij për të gjeneruar të ardhura në nivele që pak klube në botë arrijnë t’i afrohen. /Telegrafi/