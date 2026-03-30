Kur një fëmijë humb prindin, nuk është vetëm dhimbje: Pasojat që zgjasin gjithë jetën
Vrasja, vetëvrasja dhe mbidoza lënë pasoja të rënda te fëmijët, duke rritur ndjeshëm rrezikun për jetën e ty
Fëmijët që humbin një prind si pasojë e vrasjes, vetëvrasjes apo mbidozës së drogës përballen me një rrezik dukshëm më të lartë për vdekshmëri, sipas një studimi nga University of Michigan.
Studimi, i publikuar në JAMA Network Open, analizoi lidhjen mes llojit të humbjes së prindit dhe rrezikut të mëvonshëm për jetën e fëmijëve. U zbulua se fëmijët që përjetojnë një humbje të tillë përbëjnë një numër të konsiderueshëm rastesh shtesë të vdekshmërisë gjatë viteve të studimit.
Nuk ka dështim më të madh sesa të mos mbrohen fëmijët
“Ekzistojnë ndërhyrje të hershme parandaluese dhe shërbime për fëmijët në zi, të cilat janë treguar se përmirësojnë shëndetin e tyre pas humbjes së prindit. Këto duhet të jenë më të qasshme, në mënyrë që asnjë fëmijë të mos përballet i vetëm me dhimbjen”, thekson autori i studimit, Sean Esteban McCabe.
Ai shton se mbrojtja e fëmijëve të cenueshëm duhet të jetë prioritet për shoqërinë, sepse “nuk ka dështim më të madh se sa dështimi për të mbrojtur fëmijët”.
Humbja e prindit rrit ndjeshëm rrezikun për jetë
Vitet e fundit, vdekshmëria e prindërve në SHBA ka arritur nivele të larta dhe shpesh lidhet me këto tre shkaqe që mund të parandalohen. Studiuesit synuan të kuptonin më mirë ndikimin që këto humbje kanë te fëmijët.
Rezultatet janë shqetësuese:
- Fëmijët që humbin prindin nga mbidoza kanë rrezik deri në 700% më të lartë për vdekshmëri
- Në rast të vetëvrasjes së prindit, rreziku rritet deri në 1200%
- Në rast të vrasjes, rreziku shkon deri në 2000% më i lartë
Studimi tregon se humbja e një prindi biologjik ul ndjeshëm “mbrojtjen natyrore” të fëmijës, duke e ekspozuar atë ndaj rreziqeve të shumta në jetë, transmeton Telegrafi.
Ndikimi është më i madh se sa mendohet
Në analizë u përfshinë mbi 32 mijë fëmijë nën moshën 17 vjeç, të cilët kishin humbur një prind nga një prej këtyre shkaqeve. Studiuesit krahasuan të dhënat me mesataren shtetërore dhe konstatuan një rritje të ndjeshme të vdekshmërisë në këtë grup.
Megjithatë, autorët theksojnë se ndikimi real mund të jetë edhe më i madh, pasi studimi është fokusuar vetëm te prindërit biologjikë dhe disa raste mund të mos jenë raportuar plotësisht.
“Kodi postar nuk duhet të vendosë fatin e një fëmije”
Sipas studiuesve, është e domosdoshme të përmirësohen shërbimet për fëmijët në zi, veçanërisht në aspektin e shëndetit mendor dhe trajtimit të varësive.
“Vendi ku jeton një fëmijë nuk duhet të përcaktojë nëse ai do të marrë ndihmën që i nevojitet”, thekson McCabe, duke bërë thirrje për politika më të forta mbështetëse.
Fëmijët në zi kanë nevojë për mbështetje
Studimi thekson se shumë fëmijë që përjetojnë humbjen e prindit ndihen të izoluar dhe të keqkuptuar. Ata shpesh nuk dinë si të flasin për përvojën e tyre, ndërsa edhe shoqëria përreth nuk di si të reagojë.
Kjo krijon një rreth vicioz heshtjeje dhe vetmie, që mund të ndikojë negativisht në zhvillimin emocional dhe psikologjik të fëmijës.
Një thirrje për më shumë vetëdije dhe kujdes
Ekspertët theksojnë se ndërhyrja e hershme, mbështetja psikologjike dhe një mjedis i kuptueshëm janë thelbësore për të ndihmuar këta fëmijë.
Sepse çdo fëmijë që humbet një prind ka nevojë jo vetëm për kohë për të përballuar dhimbjen, por edhe për një shoqëri që e mbështet dhe nuk e lë vetëm. /Telegrafi/