Kur fëmija është i mërzitur, nuk ke pse ta gëzosh me çdo kusht. Ja çfarë duhet të bësh…
Pak gjëra e bëjnë një prind të ndihet aq keq sa kur fëmija i tij nuk ndihet mirë emocionalisht. Edhe pse e dimë se ndonjëherë fëmijët thjesht duhet të jenë të mërzitur, do të bënim gjithçka që të mos ndiheshin ashtu. Pikërisht për këtë arsye, ndonjëherë reagojmë gabim – ja çfarë nuk duhet të bëjmë
Mërzia është një emocion si çdo tjetër. Megjithatë, ajo na bën të ndihemi disi keq dhe zgjon tek ne impulse shumë të pazakonta kur bëhet fjalë për gjendjen emocionale të fëmijëve. Mërzia është madje një ndjenjë e domosdoshme në momente të caktuara, sepse pa të nuk mund të ruajmë ekuilibrin emocional.
Sigurisht, është një emocion i shëndetshëm për aq kohë sa i kushtojmë vëmendje dhe kërkojmë zgjidhje që na bëjnë të ndihemi më mirë. Prandaj, mërzinë duhet ta mësojmë ta njohim dhe ta menaxhojmë siç duhet, në mënyrë që të fillojmë të ndihemi më mirë – ne ose fëmijët tanë.
Kur fëmija yt është i mërzitur, nuk mund të bësh sikur nuk po ndodh asgjë dhe ta lësh vetëm me ndjenjat e tij, por as nuk mjafton t’i thuash se “nuk ka pse të jetë i mërzitur”. Është e rëndësishme të njohësh disa taktika dhe udhëzime kyçe që mund ta ngushëllojnë sinqerisht dhe në mënyrë efektive një fëmijë kur është emocionalisht i rënduar, transmeton Telegrafi.
Si ta kuptosh nëse fëmija është i mërzitur
Çdo person është ndryshe, ashtu si edhe çdo fëmijë. Prandaj, nuk mund ta dallosh gjithmonë që në shikim të parë nëse një fëmijë është i mërzitur, sepse mërzia mund të shfaqet në mënyrën më të heshtur dhe më subtile.
Për shembull, mund të vërehen ndryshime në sjellje: fëmijët mund të izolohen nga të tjerët ose të mos duan më të flasin si më parë. Prandaj është e rëndësishme t’i kushtosh vëmendje të veçantë asaj që fëmija bën ose thotë.
Apatia mund të jetë gjithashtu pjesë e kësaj gjendjeje emocionale, ashtu si e qara ose ndryshimet e zakoneve – për shembull, të ngrënit ose të fjeturit shumë pak ose shumë. Gjithashtu, fëmija mund të shfaqë ankth duke u sjellë ndryshe nga zakonisht.
Shkaqet e mërzisë mund të jenë shumë të ndryshme dhe ndonjëherë janë të lehta për t’u dalluar, e ndonjëherë jo. Nëse ndihesh i shqetësuar për këtë gjendje emocionale te fëmija yt, ka shumë gjasa që të dëshirosh të gjesh një mënyrë për ta ndihmuar të ndihet më mirë dhe më i qetë.
Kur një fëmijë është i mërzitur, është e rëndësishme ta dëgjosh, të kërkoni bashkë shkakun e kësaj gjendjeje, të flisni për ndjenjat e tij dhe ta ndihmoni. Sigurisht, thelbësore është që kurrë të mos ia minimizosh ndjenjat, kurrë ta ndëshkosh apo ta qortosh – as për mërzinë dhe as për ndonjë emocion tjetër.
Këto janë gjërat që duhet t’i kesh parasysh kur fëmija është i mërzitur
1. Përqafoje dhe qëndro pranë fëmijës
Ngrohtësia dhe afërsia njerëzore na bëjnë të ndihemi më mirë, më të lidhur dhe më të sigurt. Prandaj, përkëdhelja dhe afërsia me një fëmijë që ndihet i mbyllur në vete janë rruga e duhur drejt një ndjenje më të mirë, edhe nëse fëmija vazhdon të jetë i mërzitur për ndonjë arsye. Natyrisht, nëse fëmija nuk dëshiron kontakt fizik, edhe kjo duhet respektuar.
2. Pranoje mërzinë
Mërzia është po aq e rëndësishme sa çdo emocion tjetër që ne ndoshta e konsiderojmë “më të mirë”, si lumturia. Fëmija yt duhet ta dijë se, edhe pse është një emocion që na rëndon, duhet ta kuptojmë, sepse është diçka që të gjithë e përjetojmë herë pas here.
3. Ndihmoje fëmijën t’i njohë ndjenjat e veta
Mërzia ndonjëherë shfaqet përmes agresivitetit ose frustrimit. Prandaj, fëmijëve duhet t’u jepet hapësirë dhe t’u mësohen mënyra të shëndetshme për të shprehur dhe liruar emocionet, gjithmonë duke respektuar veten dhe të tjerët.
4. Dëgjo atë që thotë
Jepi fëmijës hapësirën që i nevojitet për të shprehur se si ndihet. Dëgjoje me mirëkuptim dhe empati, por mos e gjyko dhe mos ia zvogëlo ndjenjat.
5. Përqafoje fëmijën
Për fëmijët e vegjël, përqafimi i nënës është ilaçi më i mirë. Sidomos kur fëmijës i lejon të shprehë emocionet e tij pa ndjerë nevojën t’i fshehë. Fëmijët duhet t’i shohin prindërit si mbështetje të fortë emocionale, që u mundëson të jenë ata që janë, si dhe si udhërrëfyes që kuptojnë çfarë po u ndodh dhe kërkojnë zgjidhje bashkë me ta.
Kur duhet të shqetësohesh
Mërzia në vetvete nuk është e keqe, për aq kohë sa trajtohet siç duhet. Fëmijët duhet të mësojnë se kjo është një ndjenjë kalimtare që na sinjalizon se duhet të kërkojmë zgjidhje. Megjithatë, ndonjëherë duhet t’i kushtohet më shumë vëmendje gjendjes emocionale të fëmijës dhe, nëse është e nevojshme, të kërkohet ndihmë profesionale.
Kur duhet të ndodhë kjo? Ja disa shenja për të cilat duhet të kesh kujdes:
- Mërzia zgjat shumë (me javë).
- Fëmija qan shpesh (për një periudhë kohore).
- Ankohet për gjithçka.
- Nuk ka interes për gjërat që i pëlqenin më parë.
- Nuk dëshiron të hajë dhe nuk ndjen uri.
- Nuk fle mirë.
Mërzia nuk duhet shtypur, por kuptuarFëmijët duhet të mësojnë se mërzia është një sinjal për të kërkuar ndihmë, sidomos kur ndihen keq për shkak të vetmisë ose mendimeve negative. Në këtë kuptim, duhet të reflektojmë mbi atë që po na ndodh dhe të ecim përpara.
Të jesh i mërzitur nuk është gjë e keqe dhe këtë emocion nuk duhet ta shtypim. Por duhet ta kuptojmë për të ditur si ta përballojmë. Në çdo rast, nëse kjo gjendje emocionale shfaqet shumë shpesh te fëmija, më e mira është të flitet me mjekun. Duhet vlerësuar nëse fëmija ka nevojë për ndihmë profesionale për vlerësimin e shëndetit mendor dhe nëse i nevojitet trajtim apo terapi. /Telegrafi/