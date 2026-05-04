Kur duhet të hani fruta agrume për të shfrytëzuar më mirë vitaminën C dhe për të mbështetur imunitetin
Frutat agrume si portokalli, grejpfruti dhe limoni janë të pasura me vitaminë C, dhe këshillat e ekspertëve tregojnë se koha e konsumimit mund të ndihmojë në një tolerancë dhe përthithje më të mirë.
Edhe pse nuk ka një kohë ideale të ditës për të konsumuar fruta agrume, mëngjesi shpesh veçohet si një zgjedhje praktike, sipas Verywell Health.
Arsyeja është se vitamina C tretet në ujë dhe nuk kërkon yndyrë për t’u përthithur, kështu që konsumimi i saj në orët e para mund të jetë një mënyrë e lehtë për të filluar ditën me këtë lëndë ushqyese të rëndësishme.
Për njerëzit me refluks acid ose sëmundje të refluksit gastroezofageal, frutat agrume me stomak bosh mund të shkaktojnë shqetësime. Për shkak të aciditetit të tyre të lartë, ngrënia e frutave agrume pak para gjumit mund të shkaktojë refluks acid dhe urth, kështu që në raste të tilla, rekomandohet të hani fruta pas një vakti.
Kombinimi i frutave agrume me ushqime të pasura me hekur, veçanërisht ato me bazë bimore, mund të ofrojë përfitime shtesë. Vitamina C ndihmon trupin të përthithë më mirë hekurin nga zarzavatet me gjethe, arrat dhe bishtajoret, të cilat mund të jenë të dobishme për njerëzit që ndjekin një dietë vegjetariane ose vegane.
Një portokall përmban afërsisht 82.7 miligramë, një mandarinë 32 miligramë, gjysma e një grejpfruti 39.3 miligramë dhe një limon 19.5 miligramë vitaminë C. Gatimi dhe ekspozimi i zgjatur ndaj dritës mund të zvogëlojnë përmbajtjen e kësaj vitamine, prandaj frutat e freskëta janë një zgjedhje më e mirë.
Përveç ushqyerjes, sasitë e mjaftueshme të gjumit, aktiviteti i rregullt fizik, kontrolli i stresit dhe shmangia e pirjes së duhanit dhe alkoolit kontribuojnë në imunitet.