Hulumtimet tregojnë se cili zakon mund të dyfishojë rrezikun e kapsllëkut
Kombinimi i stresit dhe të ngrënit vonë natën mund të shkaktojë probleme serioze në sistemin tuaj tretës, sugjeron një studim i ri.
Njerëzit e stresuar që hanin rregullisht pas orës 9 të mbrëmjes kishin dukshëm më shumë gjasa të përjetonin probleme me tretjen si kapsllëk dhe diarre, dhe ky zakon ishte gjithashtu i lidhur me një mikrobiomë më pak të larmishme të zorrëve.
Gjetjet u prezantuan në Javën e Sëmundjeve të Tretjes 2026, raporton EatingWell.
Ke mbaruar një ditë të gjatë në punë, darka është vonuar dhe përfundon duke ngrënë një vakt të bollshëm pas orës 9 të mbrëmjes. Një studim i ri tregon se ky kombinim - presioni i lartë i gjakut gjatë ditës dhe një vakt i vonë - mund të jetë i dëmshëm për shëndetin e zorrëve. Ndërsa dihet prej kohësh se stresi prish tretjen dhe ngrënia vonë në mbrëmje është e lidhur me simptoma si kapsllëku, gjetjet e reja sugjerojnë se kombinimi i këtyre dy faktorëve ka një efekt negativ shumë më të fortë.
Metodologjia e hulumtimit
Studiuesit analizuan të dhëna nga më shumë se 11,000 të rritur të mbledhur si pjesë e Anketës Kombëtare të Shëndetit dhe Ushqyerjes, duke kërkuar lidhje midis tre elementëve kryesorë: stresit kronik, ngrënies vonë natën dhe mosfunksionimit të zorrëve.
Ata matën stresin duke përdorur rezultatet e ngarkesës alostatike, një tregues i stresit afatgjatë në trup që reflektohet në parametra të tillë si indeksi i masës trupore, kolesteroli dhe presioni i gjakut. Ata e përcaktuan të ngrënit vonë natën si konsumimin e më shumë se 25% të kalorive ditore pas orës 9 të mbrëmjes.
Çfarë zbuloi studimi?
Njerëzit me ngarkesë të lartë alostatike që konsumonin më shumë se një të katërtën e kalorive të tyre pas orës 9 të mbrëmjes kishin 1.7 herë më shumë gjasa të vuanin nga kapsllëku ose diarreja krahasuar me njerëzit me nivele më të ulëta stresi që nuk hanin vonë.
Të dhënat nga Projekti Amerikan i Zorrëve treguan rezultate edhe më drastike: Individët me stres të lartë që hanin vonë natën kishin 2,5 herë më shumë gjasa të kishin probleme me zorrët sesa individët më pak të stresuar që hanin më herët. Ata gjithashtu u zbulua se kishin mikrobioma të zorrëve dukshëm më pak të larmishme, duke sugjeruar që koha e vakteve mund të amplifikojë efektet negative të stresit në zorrë nëpërmjet të ashtuquajturit bosht zorrë-tru.
"Nuk ka rëndësi vetëm ajo që hani, por edhe kur hani. Kur jemi të stresuar, koha e vakteve tona mund të shkaktojë një dëm të dyfishtë në shëndetin e zorrëve tona", tha autorja kryesore Dr. Harika Dadigiri. Hulumtimi është vëzhgues dhe studimi i plotë nuk është rishikuar ende nga kolegët, por gjetjet janë në përputhje me punimet e mëparshme.
Një studim i vitit 2025 i botuar në Journal of Eating Disorders zbuloi se të ngrënit natën ishte e lidhur ndjeshëm me simptomat e tretjes, duke përfshirë kapsllëkun. Në mënyrë të ngjashme, një studim i vitit 2026 i studentëve të mjekësisë, i botuar në Journal of Family Medicine and Primary Care, gjeti një lidhje të rëndësishme midis niveleve më të larta të stresit dhe kapsllëkut.
Këshilla praktike
Nëse keni tendencë të hani vonë ose të hani ushqime të lehta pas orës 21:00, veçanërisht gjatë kohërave stresuese, zgjidhja nuk është të krijoni stres shtesë duke u ndjerë fajtorë. Në vend të kësaj, merrni në konsideratë disa ndryshime të thjeshta. Mundohuni të hani vaktin e fundit më herët, idealisht disa orë para gjumit, dhe merrni shumicën e kalorive gjatë ditës.
Mbajtja e një rutine të strukturuar dhe të ngrënit afërsisht në të njëjtën kohë çdo ditë mund të mbështesë ritmin tuaj cirkadian, i cili luan një rol të rëndësishëm në tretje të shëndetshme.
Mos harroni të adresoni shkakun rrënjësor të problemit - stresin. Zakone të vogla si një shëtitje e shkurtër, disa minuta frymëmarrje të thellë ose të shkosh në shtrat në të njëjtën kohë mund të ndihmojnë në lehtësimin e stresit kronik. Së fundmi, një dietë e pasur me fibra nga burime bimore si bishtajoret, perimet, frutat dhe drithërat e plota, së bashku me hidratimin e mirë, ushqen bakteret e dobishme të zorrëve dhe mbështet shëndetin e përgjithshëm të tretjes.