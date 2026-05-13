Kur dhimbja e stomakut kërkon kujdes mjekësor urgjent
Dhimbja e barkut është një nga arsyet më të zakonshme për të vizituar një mjek, por ekspertët paralajmërojnë se lloje të caktuara dhimbjesh nuk janë aspak normale.
Sipas Klinikës Mayo, dhimbja specifike, e përsëritur ose e papritur e barkut mund të tregojë një problem më serioz shëndetësor që shpesh fillon në heshtje dhe pa u vënë re. Harvard Health shton se njerëzit shpesh ia atribuojnë dhimbjen e barkut stresit, ushqimit ose fryrjes, por mund të jetë një shenjë e hershme e një sëmundjeje që kërkon trajtim në kohë.
Sipas Klinikës së Clevelandit, dhimbja e barkut që ndodh gjithmonë në të njëjtin vend, zgjat me javë ose përkeqësohet gradualisht është një nga shenjat më të rëndësishme paralajmëruese se diçka serioze po ndodh në trup.
Mjekët theksojnë dhimbjen që: shfaqet papritur dhe fort, është e mprehtë ose djegëse, përhapet në shpinë ose në shpatull, shoqërohet me të përziera, humbje të oreksit ose lodhje dhe përkeqësohet pas ngrënies.
Shkaqet më të zakonshme serioze që fillojnë me dhimbje të pafajshme
Inflamacion i fshikëzës së tëmthit
Klinika Mayo pohon se dhimbja zakonisht ndodh në pjesën e sipërme të djathtë të barkut, shpesh pas një vakti të yndyrshëm. Dhimbja mund të përhapet në shpinë ose në shpatull.
Apendicit
Harvard Health e përshkruan dhimbjen që fillon rreth kërthizës dhe më pas përhapet në anën e poshtme të djathtë të barkut si një urgjencë.
Probleme me pankreasin
Sipas Klinikës së Clevelandit, dhimbja është shpesh e fortë, konstante dhe rrezatohet në shpinë. Shpesh shoqërohet me të përziera.
Ulçera e stomakut ose duodenit
Qendra Mjekësore Johns Hopkins deklaron se është një ndjesi djegieje në pjesën e sipërme të barkut që mund të përmirësohet ose përkeqësohet pas ngrënies.
Sëmundje inflamatore e zorrëve
Harvard Health paralajmëron se dhimbja shfaqet kronike, shpesh me diarre, humbje peshe dhe lodhje.