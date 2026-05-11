'Kupola e Hekurt' e Izraelit ka qenë gati 99% efektive kundër raketave, thotë shefi i prodhuesit Rafael
Sistemi raketor “Kupola e Hekurt” e Izraelit ka qenë gati 99 për qind efektive kundër raketave nga militantët e Hamasit dhe Hezbollahut dhe ka rrëzuar shumicën e raketave nga Irani.
Kështu së paku, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ka thënë të hënën kryetari i prodhuesit shtetëror të Sistemit, Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Yuval Steinitz i Rafael tha në një konferencë të Qendrës së Jerusalemit për Siguri dhe Punë të Jashtme se që nga sulmi i Hamasit ndaj Izraelit në tetor 2023, Hamasi në Gaza dhe Hezbollahu në Liban së bashku kanë qëlluar rreth 40,000 raketa drejt Izraelit.
"Sistemi raketor kapi shumicën e tyre me shkallë suksesi që nuk janë 100 për qind, por afër 100 për qind. Është rreth 98 për qind, madje 99 për qind, kështu që nuk është perfekt, por pothuajse", citohet të ketë thënë Steinitz.
Irani, tha ai, ka qëlluar rreth 1,500 raketa balistike drejt Izraelit në dy raunde luftimesh që nga viti 2024 dhe "vetëm disa dhjetëra" nuk u kapën.
Ai vuri në dukje se nuk kishte mungesë të sistemeve raketore.
Deklarata e tij vjen teksa Irani dhe SHBA-ja kanë hedhur poshtë propozimet e fundit të paqes të njëri-tjetrit për t'i dhënë fund konfliktit në Lindjen e Mesme.Teherani e ka akuzuar Donald Trumpin se është i paarsyeshëm, ndërsa presidenti amerikan tha se kundërpropozimet e tij "nuk kishin rëndësi". /Telegrafi/