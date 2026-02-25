Kuba thotë se katër persona u qëlluan për vdekje në një motoskaf të regjistruar në SHBA - në një shkëmbim të të shtënave me armë zjarri
Roja kufitare kubaneze ka vrarë katër anëtarë të ekuipazhit të një motoskafi të regjistruar në SHBA të mërkurën, pasi anija nuk u ndal kur u urdhërua në ujërat territoriale kubaneze dhe dyshohet se hapi zjarr ndaj anijes së policisë.
Ministria e Brendshme Kubaneze lëshoi një deklaratë duke vënë në dukje se gjashtë të tjerë në anije u plagosën gjithashtu në shkëmbimin e zjarrit.
Komandanti i anijes së policisë kubaneze, e cila mbante gjithsej pesë persona në bord, u plagos gjithashtu, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Autoritetet theksuan se të gjithë të plagosurit u sollën menjëherë në vend të sigurt dhe morën trajtim mjekësor.
Ministria thotë se motoskafi i regjistruar në Florida u zbulua një milje detare nga Falcones Cay në provincën Villa Clara.
Një anije patrullimi aty pranë u dërgua për të identifikuar anijen dhe pasagjerët e saj kur shpërthyen të shtënat.
Ministria tha se mbetet e përkushtuar për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial kundër çdo kërcënimi, qoftë nga toka, deti apo ajri.
Përfaqësuesi i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së për Floridën jugore, Carlos Gimenez, bëri thirrje për nisjen e një hetimi të menjëhershëm për incidentin, të cilin deklarata e tij, e postuar në X, e përshkroi si "alarmues".
Incidenti vjen mes tensioneve të larta midis Uashingtonit dhe Havanës, pasi presidenti i SHBA-së Donald Trump vendosi një bllokadë nafte në ishullin e Karaibeve, për atë që ai e quajti rol në ndihmën e regjimit të ish-presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro.
Trump ka ndërprerë të gjitha transfertat e naftës dhe parave në Kubë nga Venezuela, në të cilën mbështetej shumë, pasi SHBA-të ekzekutuan një ndërhyrje ushtarake mahnitëse që përmbysi dhe ekstradoi Maduron në fillim të janarit.
Presidenti amerikan i ka kërkuar vazhdimisht Kubës të “vije në vete” dhe të arrijë një marrëveshje me Uashingtonin “para se të jetë tepër vonë”, me shumë mundësi duke aluduar në veprime ushtarake në ishull.
Presidenti kubanez Miguel Díaz-Canel deri më tani ka refuzuar “të angazhohet në një marrëveshje”, duke thënë se çdo negociatë duhet të zhvillohet në kushte të barabarta, duhet të udhëhiqet nga respekti i përbashkët dhe të mos imponojë asnjë kërcënim për sovranitetin apo politikën e jashtme të Havanës. /Telegrafi/