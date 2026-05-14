Shtetasi amerikan dënohet për drejtimin e një 'stacioni policor' sekret kinez në Nju Jork
Një shtetas amerikan është dënuar për ndihmë në drejtimin e asaj që është përshkruar si stacioni i parë i njohur i policisë sekrete në SHBA në emër të qeverisë kineze.
Një juri zbuloi se Lu Jianwang, 64 vjeç, hapi dhe drejtoi stacionin në lagjen Chinatown të Manhattanit në fillim të vitit 2022 për Ministrinë e Sigurisë Publike (MPS) të Kinës.
Ai u shpall fajtor për akuzat e veprimit si agjent i paligjshëm i qeverisë së Kinës, në lidhje me stacionin dhe për pengim të drejtësisë për shkatërrimin e provave përkatëse.
Dënimi vjen në të njëjtën javë kur një kryebashkiake e Kalifornisë dha dorëheqjen pasi u akuzua për veprim si agjente e paligjshme e Kinës.
Vendimi vjen pas një gjyqi njëjavor me juri në gjykatën federale të Nju Jorkut.
Jianwang, një banore e Nju Jorkut e njohur edhe si Harry Lu, përballet me deri në 30 vjet burg, thanë prokurorët.
I pandehuri i tij i bashkangjitur Chen Jinping u deklarua fajtor në dhjetor 2024 për komplot për të vepruar si agjent i Republikës Popullore të Kinës (PRC) në lidhje me stacionin e policisë jashtë shtetit. Ai është në pritje të dënimit.
"Lu Jianwang përdori një stacion policie në Nju Jorkut për të synuar disidentët e Republikës Popullore të Kinës në mbështetje të agjendës politike të qeverisë kineze", tha James C Barnacle Jr, ndihmësdrejtori përgjegjës i FBI-së.
Të paktën 100 stacione të tilla janë raportuar në 53 vende, me grupet e të drejtave që akuzojnë Kinën për përdorimin e ‘stacioneve’ për të kërcënuar dhe monitoruar shtetasit kinezë jashtë vendit, si dhe për të ndihmuar Pekinin të identifikojë aktivistët pro-demokracisë që jetojnë në SHBA.
Kina ka mohuar se postet janë stacione policie, duke thënë se ato janë "stacione shërbimi" që ofrojnë shërbime administrative për shtetasit jashtë vendit".
Shërbime të tilla përfshinin ndihmë për pandeminë dhe rinovimin e patentave të shoferit.
Stacioni i Chinatown, i cili zinte një kat të tërë mbi një tezgë në Nju Jork, u mbyll në vjeshtën e vitit 2022 pasi FBI nisi një hetim.
Chen dhe Lu u akuzuan për shkatërrimin e mesazheve me tekst që shkëmbyen me një zyrtar të MPS kur mësuan për hetimin, thanë prokurorët.