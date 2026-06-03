Policia e Nju Jorkut po heton një mister të çuditshëm - me njerëz që po dalin nga pusetat e qytetit
Policia e Nju Jorkut po heton një mister të çuditshëm që përfshin grupe njerëzish që dalin nga pusetat e qytetit në javët e fundit.
Hetimi vjen pas qarkullimit të shumë videove në mediat sociale që tregojnë njerëz që ngjiten nga sistemet e kanalizimeve në të gjithë qytetin, të gjitha në mes të natës, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"NYPD, për t'u siguruar që nuk kishte kërcënim për publikun, dërgoi oficerët e saj të Njësisë së Shërbimeve të Emergjencave të trajnuar në sistemin e kanalizimeve për t'u siguruar që asgjë e keqe nuk ishte lënë pas nga individët - asgjë nuk u gjet", tha departamenti i policisë së qytetit të Nju Jorkut për NBC në një deklaratë të hënën.
"Dhe Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit të qytetit, i cili menaxhon sistemin, gjithashtu hyri dhe me sa duket nuk gjeti dëmtime në pajisjet e sistemit të kanalizimeve", shtoi ai.
Nuk janë raportuar arrestime ose lëndime.
Një zyrtar i lartë i zbatimit të ligjit i tha NBC se një teori që hetuesit po shqyrtojnë është se burrat po "kërkojnë sistemin për sende me vlerë që futen në ujërat e zeza".
#BREAKING New footage of the incident that occurred on McDonald Avenue and Avenue S in Brooklyn, New York. Its appears 10 unknown individuals opened up a manhole and went down there for about 2 hours. pic.twitter.com/N8ou4DQcN9
— Fast News Network (@fastnewsnet) May 30, 2026
Policia u njoftua për herë të parë për aktivitetin e pazakontë të enjten e kaluar rreth orës 23:00, sipas NBC New York.
Një dëshmitar raportoi se pa tetë persona duke hequr një kapak pranë McDonald Avenue dhe Colin Place në lagjen Gravesend të Brooklyn.
Sipas NYPD, individët u panë duke dalë nga vrima e mirëmbajtjes afërsisht tre orë më vonë.
Videoja e shpërndarë në mediat sociale tregoi tetë persona duke dalë nga sistemi i kanalizimeve dhe duke ndërruar rrobat pranë disa makinave të parkuara.
🚨 ALARMING!! Surveillance footage captured two separate groups of men illegally entering and exiting New York City sewer manholes in Brooklyn overnight, carrying tools and gear — No arrests have been made@FBIDirectorKash @FBI @DHSgov #PublicSafety #NationalSecurity pic.twitter.com/NSSTAni2yt
— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 1, 2026
Rreth dy orë pas raportit fillestar në Gravesend, policia mori një telefonatë tjetër për disa persona që hynin në një vrimë mirëmbajtjeje pranë Heyward Street dhe Bedford Avenue në Williamsburg, Brooklyn.
Autoritetet thanë se grupi doli përsëri në sipërfaqe më shumë se dy orë e gjysmë më vonë përpara se të hipte në një makinë dhe të largohej me makinë, raportoi NBC New York.
#Repost @evoclique__ with @use.repost
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Video circulating online shows three unidentified men lifting a manhole cover and entering the New York City sewer system during nighttime hours in Astoria.
Additional reports indicate similar incidents involving groups entering sewer… pic.twitter.com/YDFtSFfK8A
— Evoclique (@Evoclique_) June 2, 2026
Videoja e marrë nga Williamsburg 365 tregoi shtatë persona duke dalë nga vrima e mirëmbajtjes, me personin e fundit që mbyllte mbulesën pas tyre.
Incidentet kujtojnë një episod të ngjashëm më 5 maj, kur banorët në Astoria, Queens, raportuan se panë disa persona duke hapur një mbulesë vrime mirëmbajtjeje rreth orës 2 të mëngjesit pranë 20th Avenue dhe 36th Street. /Telegrafi/