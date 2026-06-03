Kanadaja bën thirrje që marrëveshja e tregtisë së lirë midis SHBA-së dhe Meksikës të rinovohet për 16 vjet
Kanadaja po u bën thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës të rinovojnë marrëveshjen e tregtisë së lirë midis tre vendeve të tyre për 16 vjet të tjera, edhe pse presidenti i SHBA-së, Donald Trump po ringjall diskutimin për ta bërë Kanadanë shtetin e 51-të.
Sipas një letre që përcjell rekomandimin e Kanadasë dhe dërguar të martën përfaqësuesit të tregtisë së SHBA-së, Jamieson Greer dhe Sekretarit të Ekonomisë së Meksikës, Marcelo Ebrard, "marrëveshja është shumë e dobishme për secilin prej vendeve tona dhe për ekonominë e integruar të Amerikës së Veriut".
Dominic LeBlanc, ministri i Kanadasë për Tregtinë e SHBA-së, tha se Kanadaja gjithashtu mori letra nga Greer dhe Ebrard. Ebrard tha të martën se Meksika gjithashtu do të donte që ajo të zgjatej në 16 vjet, transmeton Telegrafi.
Letrat vijnë përpara shqyrtimit të planifikuar në korrik të Marrëveshjes Shtetet e Bashkuara-Meksikë-Kanada, ose USMCA, versioni më i fundit i një pakti të tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut që ka ndërthurur ekonomitë e Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadasë që nga fillimi i viteve 1990. Mund t'i nënshtrohet rishikimeve vjetore në të ardhmen ose të rinovohet për 16 vjet.
Të martën, LeBlanc dhe negociatorja kryesore tregtare e Kanadasë, Janice Charette, u takuan me Greer në Uashington. Sipas LeBlanc, ai i bëri një numër sugjerimesh Greer që adresuan disa shqetësime që Shtetet e Bashkuara kanë pasur me Kanadanë për një kohë.
"Më 1 korrik, siç e ka thënë publikisht ambasadori Greer, nëse nuk ka konsensus midis tre palëve për ta zgjatur atë për 16 vjet, marrëveshja mbetet në fuqi për 10 vjet të tjera dhe ka një seri rishikimesh vjetore", tha LeBlanc.
LeBlanc ka thënë më parë se beson që Uashingtoni mund të dëshirojë që marrëveshja tregtare t'i nënshtrohet rishikimeve vjetore, dhe se administrata Trump mund të kërkojë të shkaktojë pasiguri në lidhje me qëndrueshmërinë e paktit tregtar.
Të hënën, Trump postoi "Shteti i 51-të!" në mediat sociale duke lidhur një artikull lajmesh që raportonte se Kanadaja po bie në një recesion teknik. Postimi u ripostua më vonë nga ambasadori i SHBA-së në Kanada, Pete Hoekstra.
Ligjvënësit kanadezë, të cilët e kanë bërë të qartë ruajtjen e sovranitetit të kombit të tyre, shpesh kanë reaguar negativisht ndaj deklaratave të Trump në lidhje me këtë çështje.
Kryeministri i Ontarios, Doug Ford, lëshoi një përgjigje të bezdisshme të martën: "Nuk mund ta besoj që duhet ta them përsëri këtë, por Kanadaja nuk do të jetë kurrë shteti i 51-të. Kanadaja nuk është në shitje."
I pyetur të martën nëse ambasadori Hoekstra duhet të largohet nga vendi, kryeministri kanadez Mark Carney tha jo.
"Është një administratë me të cilën duhet të bashkëpunojmë. Është marrëdhënia jonë më e madhe tregtare. Është marrëdhënia jonë më e madhe e sigurisë... ne e pranojmë administratën ashtu siç është", tha Carney, duke shtuar se Trump poston shumë në mediat sociale.
"Ne nuk do t'i përgjigjemi, nuk do të reagojmë ndaj gjithçkaje që ai poston", theksoi ndër tjera.
Carney më parë pranoi disa dobësi në ekonominë e vendit ndërsa hyri në një mbledhje të kabinetit të martën.
Sipas Carney, SHBA-të kanë rreth 30 çështje të ndryshme irrituese tregtare me Kanadanë krahasuar me gati 60 me Meksikën.
Uashingtoni mund të tërhiqet nga marrëveshja me një njoftim gjashtëmujor. /Telegrafi/