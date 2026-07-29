Trump reagoi pas goditjes së anijes amerikane të gazit në Egjipt
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka reaguar pas sulmit me dron ndaj një anijeje cisternë për ruajtjen e gazit në portin mesdhetar të Damietës në Egjipt, duke thënë se incidenti është "pak a shumë vazhdim i së njëjtës situatë".
I pyetur nga gazetarët nëse sulmi lidhet me Iranin, ai tha se ishte informuar për ngjarjen, por nuk dha detaje të tjera mbi autorët e mundshëm.
"Jam informuar për këtë. Është pak a shumë vazhdim i së njëjtës situatë", u shpreh presidenti amerikan.
Sulmi ndodhi në portin e Damietës, ku një dron goditi një anije cisternë për ruajtjen e gazit në pronësi të një kompanie amerikane, duke shkaktuar një zjarr që u përhap edhe në një anije tjetër, raportoi kompania britanike e sigurisë detare Ambrey.
Sipas tre burimeve tregtare të njohura me incidentin, objektivi i sulmit ishte njësia lundruese për ruajtjen dhe rigazifikimin e gazit natyror të lëngshëm (FSRU) Energos Winter. Pas goditjes, zjarri u përhap edhe në anijen Gaslog Salem, e cila ndodhej pranë saj.
Dy burime të sigurisë thanë se vlerësimet paraprake tregojnë se shpërthimi ka shumë gjasa të jetë shkaktuar nga një sulm me dron. Ky zhvillim ngre shqetësime për zgjerimin e konfliktit në Lindjen e Mesme drejt infrastrukturës energjetike rajonale. Deri tani, asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin.
Ekipet teknike vijojnë punën për të vlerësuar dëmet dhe ndikimin e incidentit, ndërsa autoritetet po hetojnë shkaqet e shpërthimit. /Telegrafi/