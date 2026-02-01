Kryqëzimi: Dy automjete kthehen në të njëjtën rrugë – kush kalon i pari dhe në cilën korsi?
Një situatë e zakonshme në trafik shkakton shumë gabime. Edhe shoferët me përvojë shpesh nuk janë të sigurt për rregullin e saktë.
Klubi i njohur gjerman i automobilizmit, ADAC, prej më shumë se 100 vitesh është i përkushtuar edukimit dhe përmirësimit të sigurisë në trafik.
Në rrjetet sociale, publikojnë rregullisht detyra dhe enigma nga testet e trafikut, duke i ftuar ndjekësit të japin zgjidhjen përpara se të publikohet përgjigjja e saktë.
Një nga këto situata ka ngjallur diskutime të shumta, sepse përfshin një skenar që ndodh shpesh edhe në kryqëzimet urbane.
Qëllimi i këtij materiali është rritja e vetëdijes së shoferëve, jo ndëshkimi. Njohja e rregullave bazë dhe zbatimi i tyre në praktikë është çelësi i sigurisë në trafik, transmeton Telegrafi.
Kush ka përparësi në këtë kryqëzim?
Në një kryqëzim, dy automjete vijnë nga drejtime të ndryshme, por të dyja synojnë të kthehen në të njëjtën rrugë, e cila ka dy korsi të lira.
Situata duket e thjeshtë, por krijon dilema:
- A mund të kthehen të dyja automjetet në të njëjtën kohë?
- Cili automjet ka përparësi?
- Në cilën korsi lejohet të hyjë secili?
Shikojeni me kujdes ilustrimin dhe mendoni: me çfarë rendi duhet të lëvizin automjetet në këtë kryqëzim?
⚠️ Gabime të shpeshta që bëjnë shoferët
Në situata të tilla, shoferët shpesh:
- supozojnë se “ai që kthen më shpejt kalon i pari”
- mendojnë se çdo automjet duhet të mbajë korsinë më të afërt me drejtimin e vet
- harrojnë rregullin bazë të përparësisë nga ana e djathtë
Këto supozime çojnë në konfuzion, ndalesa të papritura dhe rrezik për përplasje.
Zgjidhja e saktë
Automjeti që vjen nga ana e djathtë e kryqëzimit (automjeti nr. 2) ka të drejtën e përparësisë së kalimit.
👉 Ai mund të kthehet i pari dhe ka të drejtë të zgjedhë cilëndo nga dy korsitë e lira në rrugën ku po hyn.
Pse është kjo zgjidhja e saktë?
Sipas rregullave të përgjithshme të trafikut, të cilat zbatohen edhe në Kosovë dhe në shumicën e vendeve evropiane:▪ rregulli i krahut të djathtë ka përparësi në kryqëzimeku përparësia nuk është e rregulluar ndryshe
▪ automjeti që ka përparësi nuk është i detyruar të hyjëvetëm në një korsi të caktuar, përderisa korsitë janë të lira,
▪ automjeti tjetër duhet:
- të presë
- të sigurohet që rruga është e lirë
- dhe vetëm pastaj të kryejë kthimin
⚠️ Pse kjo situatë është e rrezikshme në praktikë?
Sepse:
- shoferët shpesh nisen njëkohësisht
- ndodh futja e dy automjeteve në të njëjtën korsi
- krijohen frenime të papritura dhe reagime nervoze
Një vendim i gabuar në këto raste mund të çojë në aksident anësor ose përplasje të lehtë, por të panevojshme.
A e dinit?
Shumë aksidente në kryqëzime ndodhin jo për shkak të shpejtësisë, por për shkak të keqinterpretimit të përparësisë së kalimit dhe zgjedhjes së korsisë. /Telegrafi/