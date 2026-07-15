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Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi është parë këtë të mërkurë duke hyrë në objektin e Prokurorisë Speciale të Kosovës.

Siç raportohet, Thaçi është paraqitur për intervistim në këtë institucion.

Megjithatë, nuk janë dhënë detaje lidhur me arsyen e intervistimit apo cilësinë në të cilën është ftuar kryetari i Obiliqit.

Telegrafi ka kontaktuar me Prokurorinë Speciale për të marrë më shumë informacione dhe është në pritje të përgjigjes së tyre. /Telegrafi/


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