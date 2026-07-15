Kryetari i Obiliqit, Halil Thaçi raportohet se po intervistohet nga Prokuroria Speciale
Kryetari i Komunës së Obiliqit, Halil Thaçi është parë këtë të mërkurë duke hyrë në objektin e Prokurorisë Speciale të Kosovës.
Siç raportohet, Thaçi është paraqitur për intervistim në këtë institucion.
Megjithatë, nuk janë dhënë detaje lidhur me arsyen e intervistimit apo cilësinë në të cilën është ftuar kryetari i Obiliqit.
Telegrafi ka kontaktuar me Prokurorinë Speciale për të marrë më shumë informacione dhe është në pritje të përgjigjes së tyre. /Telegrafi/
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