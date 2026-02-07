Kryetari i New Yorkut citoi Kuranin për migrantët në lutjet e mëngjesit: Edhe Profeti Muhamed u strehua në Medinë
Në mëngjesin e tij të parë vjetor ndërfetar këtë të premte, kryetari i New Yorkut, Zohran Mamdani, deklaroi se qytetin që drejton është si një “qytet-strehë” për të huajt. Ai iu referua Biblës, Kuranit dhe Bhagavad Gitës për të mbrojtur politikat e emigracionit të qytetit.
Para rreth 400 udhëheqësve fetarë dhe shoqërorë në Bibliotekën Publike të New Yorkut, Mamdani akuzoi zyrtarët federalë të emigracionit për përhapje të “terrorit midis fqinjëve tanë” dhe shkaktim të “brutalitetit që trondit ndërgjegjen”.
Ai ka folur për veten duke treguar se është rritur nga një baba mysliman dhe një nënë indiane.
Mamdani citoi pasazhe nga Tora, Ligji i Përtërirë dhe Bhagavad Gita, duke i nxitur qytetarët të ndihen përgjegjës ndaj vuajtjes së të tjerëve sikur të ishte e tyre.
“Eksodi 23:9 thotë: ‘Mos shtyp të huajin, sepse e njeh zemrën e tij, pasi edhe ju keni qenë të huaj në tokën e Egjiptit’”, tha 34-vjeçari, duke lavdëruar hebrenjtë njujorkezë që qëndrojnë “krah për krah me të përndjekurit”.
Ai përmendi edhe mësimet budiste për largimin e dëshirës, urrejtjes dhe padijes për të arritur lirinë nga vuajtja.
Duke folur për islamin, Mamdani e përshkroi atë si një fe “ndërtuar mbi historinë e migrimit”, duke kujtuar se Profeti Muhamed vetë ishte një i huaj që u largua nga përndjekja për të gjetur strehë në Medinë.
Ai citoi një ajet nga sura En-Nahl dhe fjalët e Profetit “Islami filloi si diçka e huaj dhe përsëri do të bëhet i huaj, pra lum ata të huajt”.
“Nëse besimi na jep kompas moral për të qëndruar pranë të huajve, qeveria mund të sigurojë burimet e nevojshme”, shtoi ai.
Gjatë ngjarjes, Mamdani nënshkroi Urdhrin Ekzekutiv 13, që forcon statusin e New Yorkut si qytet-strehë dhe ndalon hyrjen e agjentëve federalë në pronën e qytetit pa urdhër gjyqësor.
Ai gjithashtu njoftoi fushatën e re “Njihni të drejtat tuaja”, në kuadër të së cilës 32 mijë fletëpalosje dhe libra të vegjël në 10 gjuhë do të shpërndahen për imigrantët përmes udhëheqësve fetarë.
Mamdani nderoi gjithashtu aktivistët Renee Good dhe Alex Pretti, të cilët humbën jetën muajin e kaluar gjatë përplasjeve me agjentët e imigracionit (ICE) dhe Patrullën Kufitare në Mineapolis. /Telegrafi/