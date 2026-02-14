Kryeministrja daneze paralajmëron: Trump nuk ka hequr dorë nga Grenlanda
Kryeministrja e Danimarkës ka thënë se Donald Trump është ende “serioz” në lidhje me pretendimin e SHBA-së ndaj Grenlandës, pavarësisht bisedimeve.
Duke folur në Konferencën e Sigurisë në Mynih në Gjermani, Mette Frederiksen tha se dëshira e Trumpit për të zotëruar rajonin gjysmëautonom të Danimarkës mbeti "saktësisht e njëjtë" pavarësisht një ftohjeje në retorikën e presidentit amerikan lidhur me pretendimet e tij mbi ishullin Arktik.
Danimarka dhe Grenlanda filluan bisedimet teknike mbi një marrëveshje sigurie në Arktik, pas planeve të përsëritura të Trumpit në rajon.
Në janar, Trump shkoi aq larg sa kërcënoi me tarifa ndaj Danimarkës dhe shtatë aleatëve të tjerë, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, nëse ata do të kundërshtonin që SHBA të zotëronte Grenlandën për qëllime të sigurisë kombëtare.
Por disa ditë më vonë, Trump u tërhoq nga kërcënimet e tij dhe tha se ai dhe Mark Rutte i NATO-s kishin rënë dakord për " kornizën e një marrëveshjeje të ardhshme" mbi Arktikun.
Grenlanda është ishulli më i madh në botë, me 80% të mbuluar nga një shtresë akulli.
Ishulli i pasur me minerale është shtëpia e Bazës Hapësinore më të madhe dhe më veriore të SHBA-së mbi Rrethin Arktik dhe ndodhet në një zonë me rëndësi strategjike ushtarake.
Që kur mori detyrën, Trump e ka intensifikuar retorikën e tij, duke këmbëngulur se Shtetet e Bashkuara do ta marrin ishullin me çdo kusht dhe duke e dërguar Vance për një vizitë atje.
Ndërsa retorika e tij rreth pretendimit të tij ndaj Grenlandës është zbehur në javët e fundit, Frederiksen tha se nuk beson se kërcënimet e tij për të aneksuar ishullin janë zhdukur dhe mbetet e kujdesshme.
"Mendoj se dëshira e presidentit amerikan është saktësisht e njëjtë", tha ajo.
"Ai e ka shumë seriozisht këtë temë. Dhe siç e dini, unë nuk pajtohem me të. Dhe ne nuk pajtohemi, sigurisht, si mbretëri e Danimarkës. Dhe, meqë ra fjala, Evropa nuk pajtohet sepse kemi marrë shumë mbështetje dhe ndihmë. Dhe e di që disa miq amerikanë nuk pajtohen gjithashtu", shtoi ajo.
Duke komentuar nëse mund t’i vërë një çmim Grenlandës, ajo tha “sigurisht që jo”, duke shtuar se “ne duhet të respektojmë shtetet sovrane... dhe duhet të respektojmë të drejtën e njerëzve për vetëvendosje”. /Telegrafi/