KRU “Prishtina” njofton konsumatorët për nënshkrimin e kontratave për shërbime
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka bërë të ditur se kontratat për shërbime mund të nënshkruhen në cilëndo pikë ose arkë të kompanisë, varësisht nga ajo që është më afër për konsumatorët.
“Konsumatorët mund të drejtohen në pikën më të përshtatshme të shërbimit për të përfunduar procedurat e nevojshme për lidhjen e kontratës, si dhe për të marrë informacione shtesë lidhur me shërbimet tona”, thuhet në njoftimin e KRU “Prishtina”.
Stafi i kompanisë është i gatshëm të ofrojë ndihmë dhe asistencë gjatë gjithë procesit të nënshkrimit të kontratës, duke siguruar që shërbimi të realizohet në mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë për qytetarët. /Telegrafi/
