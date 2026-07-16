Krizë e ngjashme me Ngushticën e Hormuzit i afrohet Rusisë, ndërsa Ukraina detyron mbylljen e një rruge ujore kyçe
Kontrolli i Rusisë mbi portën e saj për në Detin e Zi po bie pasi një seri sulmesh ukrainase e detyruan Moskën të pezullojë trafikun përmes rrugës ujore kyçe këtë javë, duke kufizuar aftësinë e Kremlinit për të tregtuar me pjesën tjetër të botës.
Ky zhvillim shënon një përmbysje të madhe të fatit për Rusinë, pasi Deti Azov ishte për vite me radhë jashtë mundësive të Kievit, duke i siguruar Rusisë një terren të përshtatshëm për sulme kundër Ukrainës dhe duke lidhur sipërfaqe të gjera të Rusisë jugore me oqeanet e botës.
Por përparimet e fundit në programin e dronëve të Ukrainës e kanë ndryshuar këtë. Robert Brovdi, komandanti i forcave të dronëve të Ukrainës, tha të mërkurën se Kievi kishte goditur 116 anije ruse në Detin e Azovit vetëm në nëntë ditët e fundit - një rritje e ndjeshme, transmeton Telegrafi.
Më parë, sulmet kundër anijeve ruse ishin kryesisht të kufizuara në flotën në hije dhe anijet ushtarake. CNN nuk mund ta verifikojë në mënyrë të pavarur pretendimin e Brovdi-t, por videot e disa prej sulmeve të fundit të ndara nga zyrtarët ukrainas tregojnë goditje të drejtpërdrejta.
Sulmet e pamëshirshme e kanë detyruar Rusinë të pezullojë trafikun përmes Detit Azov duke mbyllur dy pikat e mbytjes në cepat e tij: Kanalin Don-Azov, i cili lidh detin me rrugët ujore të brendshme, dhe Ngushticën Kerç, e cila e lidh atë me Detin e Zi.
Imazhet satelitore dhe shërbimet e gjurmimit të anijeve tregojnë radhë të gjata anijesh që presin në të dyja anët e detit.
⚓️ Magyar’s Admiral Update
Black Sea: Unpacking 2.0
🔥⚓️Operation “MoLoChKa” by the Unmanned Systems Forces
The first 20 tankers in the Black Sea were hunted during the very first night.
The overall naval battle score during the operation from 6 to 15 July reached 136 units of… pic.twitter.com/LqmM06KdlO
— 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) July 15, 2026
Ukraina ka qenë gjithnjë e më e suksesshme në shënjestrimin e flotës së errët të cisternave të naftës të Rusisë që transportojnë karburant të sanksionuar, por bllokimi i Detit Azov mund të ketë një ndikim më të gjerë, duke përfshirë eksportet që nuk kanë qenë subjekt i sanksioneve, si gruri ose vaji i lulediellit.
Instituti për Studimin e Luftës, një monitorues konfliktesh me bazë në SHBA, tha të martën se sulmet ukrainase në Detin Azov "përfaqësojnë një fazë të re në përpjekjet e Ukrainës për të izoluar Krimenë e pushtuar nga rrjeti logjistik rus dhe për të prishur rrugët detare ruse të transportit detar, veçanërisht për produktet e naftës dhe drithërat".
Majori Evhen Karas, komandanti i Regjimentit të 413-të të Veçantë të Sistemeve Pa Pilot të Forcave të Armatosura të Ukrainës, një njësi që po merr pjesë në operacion, tha se Rusia e ka shndërruar Krimenë në një bazë të madhe ushtarake me njësi që furnizojnë forcat që po përpiqen të shtyjnë më tej në Ukrainë.
"Ne po e shkurtojmë të gjithë logjistikën," tha Karas për CNN, duke thënë se aftësia e Ukrainës për të sulmuar më tej me kosto më të ulëta "është bërë një problem që rusët nuk mund ta zgjidhin".
"Ne do ta rrisim këtë presion për aq thellësi sa të mund të arrijmë... ky është vetëm fillimi", tha ai.
Rusia është eksportuesi më i madh i drithërave në botë, duke përbërë rreth një të pestën e eksporteve globale të grurit, sipas Shërbimit të Jashtëm Bujqësor të Departamentit të Bujqësisë të SHBA-së.
Ukraine's Unmanned Systems Forces continues to enforce a blockade on the Azov Sea, making it untenable for all Russian traffic. pic.twitter.com/7Y11GT1omn
— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) July 15, 2026
Rreth një e katërta e eksporteve të grurit të Rusisë transportohet përmes Detit të Azov, sipas Andrey Sizov, një analist kryesor i tregjeve bujqësore të Detit të Zi.
“Deti i Zi për tregun e grurit është i ngjashëm me atë që do të thotë Gjiri Persik për tregun e naftës bruto. Deti i Zi është furnizuesi më i madh i grurit në tregun global”, tha ai, duke shtuar se nëse situata vazhdon, humbjet ekonomike të Rusisë mund të rriten në miliarda dollarë.
Çmimet e kontratave të ardhshme të grurit, një tregues kyç i pritjeve të tregtarëve, janë rritur në ditët e fundit, pjesërisht për shkak të krizës së Detit Azov.
Rusia pretendon se mund të anashkalojë Detin e Azovit dhe të ridrejtojë të gjitha eksportet e saj të grurit nëpërmjet terminaleve të tjera në Detin e Zi, por Sizov tha se kjo nuk do të ishte e mundur gjatë sezonit të pikut kur eksportet totale të grurit të Rusisë e tejkalojnë shumë kapacitetin e këtyre porteve.
Rusia, e cila ka synuar rregullisht infrastrukturën civile ukrainase, ka akuzuar Kievin për terrorizëm dhe ka nisur sulme kundër portit jugor ukrainas të Odesës dhe objektivave të tjerë në rajon.
Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov tha të mërkurën se fushata e Kievit në Detin Azov ishte “përtej edhe piraterisë”.
“Piratët të paktën grabisin dhe e mbajnë plaçkën për vete. Por këtu, është një rast i ‘as për veten e tyre, as për të tjerët’ – qëllimi është thjesht të shkaktojë dëme dhe të frikësojë. Është terrorizëm”, tha ai.
Ukraina ka pohuar se qëllimisht po godiste vetëm objektiva ushtarake.
According to latest reports, another 29 (!!) ships have been hit in the Sea of Azov overnight.
The scale of these losses, with almost 80 hits to ships over the last week, is truly catastrophic for Russian logistics.
And we're not done yet. It will get worse.🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/SwL5WPdtdk
— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) July 11, 2026
Fushata ukrainase në Detin e Azovit filloi si një përpjekje për të izoluar Krimenë, gadishullin jugor ukrainas që është aneksuar ilegalisht nga Rusia që nga viti 2014.
Autoritetet e instaluara nga Rusia shpallën gjendje të jashtëzakonshme në Krime muajin e kaluar pasi sulmet ukrainase në gadishull çuan në ndërprerje të përhapura të energjisë elektrike dhe mungesa të karburantit.
Kiev më pas rriti sulmet kundër urave, autostradave dhe hekurudhave për ta privuar Rusinë nga aftësia për të transportuar mallra dhe njerëz përmes një "ure tokësore" që lidh Krimenë me Rusinë nëpërmjet Ukrainës jugore të pushtuar. Në të njëjtën kohë, ajo ka synuar gjithashtu anijet ruse që përpiqen të transportojnë karburant në gadishull.
Deti i Azovit është një det i brendshëm që ndodhet midis brigjeve jugore të Ukrainës dhe Rusisë, një lloj shtojce në Detin e Zi më të madh.
Pasi Ukraina u bë e pavarur nga Bashkimi Sovjetik, Moska dhe Kievi arritën një marrëveshje në vitin 2003 për të ndarë rrugën ujore.
Por Kremlini e shkeli vazhdimisht atë marrëveshje pasi lufta filloi për herë të parë në Ukrainën lindore në vitin 2014, kur aneksoi ilegalisht Krimenë.
One of the strikes on a Russian shadow fleet tanker.
The Sea of Azov is closed. pic.twitter.com/YRcB0wmdOj
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 11, 2026
Pas nisjes së pushtimit në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022, Rusia arriti të pushtojë të gjithë tokën ukrainase që rrethon Detin e Azovit, duke e penguar Kievin të hyjë në të. Presidenti rus Vladimir Putin madje pretendoi se deti ishte një rrugë ujore e brendshme ruse.
Ndërsa relativisht i vogël dhe i cekët, Deti i Azovit luan një rol jetësor në ekonominë ruse. Është një lidhje kyçe në një sistem të gjerë lumenjsh dhe kanalesh të brendshëm që transportojnë naftë, drithëra, produkte bimore, çelik dhe mallra të tjera nga sipërfaqe të mëdha të Rusisë jugore në Detin e Zi dhe më pas më tej në botë.
Rrjeti u ndërtua gjatë kohës sovjetike, por përpjekjet e para për të lidhur rrugën ujore kyçe datojnë që nga mbretërimi i Pjetrit të Madh, në fund të shekullit të 17-të.
Rusia mori kontrollin e Detit të Azovit pasi nisi pushtimin e saj në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022, duke përdorur rrugën ujore si terren për sulme kundër porteve kryesore ukrainase të Mariupolit, Melitopolit dhe Berdyanskut. /Telegrafi/