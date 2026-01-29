Kremlini thotë se Rusia e ka ftuar Zelenskyn e Ukrainës në Moskë - për bisedime paqeje
Kremlini tha të enjten se Rusia kishte përsëritur ftesën për presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të shkojë në Moskë për bisedime paqeje, ndërsa përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-të për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës gati katërvjeçare në Ukrainë intensifikohen.
Kremlini bëri deklaratën e tij ndërsa të dy vendet kryen shkëmbimin e tyre të fundit të të vdekurve të luftës, dhe disa orë pasi refuzoi të komentonte mbi thashethemet se Moska dhe Kievi kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj infrastrukturës energjitike të njëri-tjetrit, shkruan Reuters, përcjell Telegrafi.
Bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga Uashingtoni në Abu Dhabi fundjavën e kaluar kanë injektuar një moment të ri në përpjekjet për të arritur një marrëveshje paqeje, por dallimet e thella vazhdojnë midis qëndrimeve negociuese ruse dhe ukrainase.
Luftimet e ashpra vazhdojnë ende, ndërsa Kievi lufton ndërprerjet e energjisë elektrike të shkaktuara nga sulmet e fundit me raketa.
Një zyrtar i paidentifikuar amerikan i tha Axios të shtunën se Zelensky dhe presidenti rus Vladimir Putin ishin "shumë afër" caktimit të një takimi pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-të.
Një raund i ri bisedimesh në Abu Dhabi midis delegacioneve negociuese ruse dhe ukrainase është planifikuar për të dielën, dhe presidenti i SHBA-së Donald Trump - i cili po shtyn për një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit më të madh të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore - tha të martën se "gjëra shumë të mira" po ndodhnin në këtë proces.
Megjithatë, mbeten mosmarrëveshje të mëdha, duke përfshirë se kush merr çfarë territori në çdo marrëveshje, praninë e mundshme të paqeruajtësve ndërkombëtarë ose vëzhguesve në Ukrainën e pasluftës dhe fatin e termocentralit bërthamor Zaporizhzhia të kontrolluar nga Rusia.
Zelensky hodhi poshtë një ftesë të ngjashme vitin e kaluar, duke thënë se nuk mund të shkonte në kryeqytetin e një kombi që qëllonte me raketa vendin e tij çdo ditë.
Ai sugjeroi në atë kohë që Putini të shkonte në Kiev në vend të kësaj.
Çdo takim midis Putinit dhe Zelenskiy do të duhej të ishte i përgatitur mirë dhe i orientuar drejt rezultateve, tha të mërkurën ndihmësi i politikës së jashtme të Kremlinit, Yuri Ushakov.
Ndërsa Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, të mërkurën e përshkroi mosmarrëveshjen e të dy palëve se kush merr çfarë territori si çështjen qendrore që ishte "shumë e vështirë" për t'u zgjidhur.
Rusia dëshiron që forcat ukrainase të tërhiqen nga afërsisht 20% e rajonit të Donetskut, të cilin ushtria ruse nuk e kontrollon.
Kiev ka thënë se nuk dëshiron t'i dhurojë Moskës territor që Rusia nuk e ka fituar në fushën e betejës dhe që mund të shërbejë si një platformë në të ardhmen për forcat ruse për të shtyrë më thellë në Ukrainë. /Telegrafi/