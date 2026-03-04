Kovaçevski: Çmimet e ushqimeve po rriten, pse nuk po zbatohet Ligji për Praktikat e Padrejta Tregtare?
Deputeti i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, në seancën e sotme parlamentare kushtuar pyetjeve parlamentare, i drejtoi pyetje ministrit të Ekonomisë, Besar Durmishi, në lidhje me zbatimin e Ligjit për Ndalimin e Praktikave të Padrejta Tregtare.
Ai theksoi se pavarësisht ligjit të miratuar, çmimet e ushqimeve po shënojnë rritje dyshifrore, dhe në terren po vërehen devijime serioze dhe dallime drastike në çmimet e produkteve identike.
Kovaçevski kërkoi masa konkrete me një afat të caktuar për zbatimin konsistent të ligjit, si dhe një përgjigje nëse Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës është i pajisur me personel dhe teknikisht për t'u marrë me praktikat e padrejta tregtare të supermarketeve të mëdha. Sipas tij, pa kontroll efektiv, ligji mbetet vetëm një mjet formal, ndërsa barrën e rritjes së çmimeve e mbajnë qytetarët.
"Ky ligj është vlerësuar si i nevojshëm dhe i përshtatshëm në disa raste nga të gjithë të pranishmit në Kuvend dhe është diskutuar në mënyrë pozitive në disa raste dhe nga aspekte të ndryshme nga të gjitha grupet parlamentare në këtë sallë parlamentare.
Për ta bërë më të qartë për opinionin, sipas këtij ligji, i cili është në përputhje me direktivat evropiane dhe që zbatohet në të njëjtën formë ose të ngjashme në një numër të madh vendesh të zhvilluara të Evropës Perëndimore, praktikat e padrejta tregtare janë dispozita kontraktuale dhe praktika biznesi që imponohen në mënyrë të njëanshme nga blerësi mbi furnizuesin në lidhje me shitjen e produkteve bujqësore dhe ushqimore, në kundërshtim me parimin e mirëbesimit dhe ndershmërisë", tha Kovaçevski./Telegrafi/