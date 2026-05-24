Kostadinov: LSDM-së i duhet urgjentisht konsolidim i brendshëm
Ish-kryetari i Komunës së Strumicës, Kostadin Kostadinov, ka folur pas dorëheqjes së Rubin Zemon nga Bordi Ekzekutiv i LSDM-së, duke vlerësuar se ngjarjet aktuale janë një tjetër tregues i pasojave të, siç thotë ai, "luajtjes së ruletës së personelit" në politikë.
Në postimin e tij, Kostadinov theksoi se LSDM-së i duhet konsolidim i brendshëm, në vend të, siç pohon ai, kombinatorikës ad hoc në pritje të zgjedhjeve lokale.
"Ngjarjet aktuale janë provë e qartë se sa e kushtueshme është të luash ruletën e personelit në politikë, një déjà vu klasik i Strumicës në prag të zgjedhjeve lokale. LSDM-së i duhet urgjentisht konsolidim i brendshëm, jo kombinatorikës ad hoc", shkroi Kostadinov.
Ai theksoi se reagimi i tij nuk ishte drejtuar personalisht kundër Rubin Zemon, të cilin e quajti mikun e tij, por se ishte çështje strategjie dhe parimesh.
"Nuk kam absolutisht asnjë qëllim të fyej personin ose veprimet e Rubin Zemon. Ky është një problem strategjie dhe parimesh, jo i individit", shtoi Kostadinov.
Rubin Zemon dha dorëheqjen nga Bordi Ekzekutiv i LSDM-së dje, pasi një foto u publikua në domenin publik që e tregonte atë në shoqërinë e Viktor Stojanovit, presidentit të të ashtuquajturit "Fondacioni i Maqedonisë".
Stojanovit i është ndaluar përjetësisht hyrja në Maqedoni, dhe kundër tij u ngritën akuza penale dy muaj më parë për përhapjen e gjuhës së urrejtjes kundër shtetit dhe popullit maqedonas.
Ndërkohë, Zemon njoftoi në një postim në Facebook se ishte një "sulm i koordinuar" ndaj tij. Ai shpjegoi se takimi ndodhi rastësisht në një qendër tregtare në Sofje, ku, siç thotë ai, njerëzit iu afruan dhe i kërkuan një foto së bashku.
"Unë dhe djali im ishim ulur në një qendër tregtare në Sofje kur njerëzit më afruan, më thanë se më njihnin dhe më pyetën nëse mund të uleshin me ne për kafe dhe të bënin një foto. Në fillim, nuk e dija që ishin njerëz nga Fondacioni. Folëm shkurtimisht për ngjarjet në të dy vendet, dhe kaq ishte," shkroi Zemon.