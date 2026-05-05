Kosova forcon linjën me BE-në, ndryshon vendimin për sanksionet ndërkombëtare
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e shtatëmbëdhjetë elektronike, në të cilën ka miratuar një vendim të rëndësishëm lidhur me zbatimin e politikave të jashtme dhe sanksioneve ndërkombëtare.
Në këtë mbledhje, Qeveria ka miratuar vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit Nr. 01/64 të datës 25 shkurt 2022, i cili ka të bëjë me zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare.
Sipas vendimit të ri, synohet që të forcohet linjëzimi i politikës së jashtme të Republikës së Kosovës me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Evropian (CFSP).
Qeveria nuk ka dhënë detaje shtesë rreth ndryshimeve konkrete, por ka theksuar se ky vendim është në funksion të koordinimit më të ngushtë me partnerët ndërkombëtarë dhe përafrimit me standardet e BE-së.
Ky hap konsiderohet pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Kosovës për të forcuar pozicionin e saj në politikën e jashtme dhe për të avancuar procesin e integrimit evropian.